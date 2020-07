Vláda v Nizozemsku neveří účinnosti roušek. Chce jiná opatření

Nizozemská vláda se rozhodla nevydat doporučení, že by lidé měli vzhledem k šíření koronaviru nosit roušky. Jak kabinet uvedl ve svém prohlášení, účinnost roušek nebyla prokázána, napsala agentura Reuters. Vláda chce raději přijmout jiná opatření.

Rozhodnutí oznámila ministryně zdravotnictví Tamara van Arková po konzultaci s Nizozemským institutem veřejného zdraví (RIVM). Jak uvedla ministryně na tiskové konferenci, vláda bude spíše usilovat o to, aby byla více dodržována pravidla o zachování společenského odstupu.

"Vzhledem k tomu, že z lékařského hlediska není prokázána účinnost roušek, vláda rozhodla, že nezavede národní povinnost nechirurgické roušky nosit," prohlásila Van Arková. Mnoho evropských zemí přitom v posledních týdnech naopak k nošení roušek přistoupilo, alespoň v obchodech či jiných uzavřených prostorech, například Francie či Španělsko.

Jak uvedl Jaap van Dissel z institutu RIVM, jsou si vědomi studií, které říkají, že roušky pomáhají zpomalit šíření nákazy. Nicméně nejsou přesvědčeni o tom, že by používaní ochrany obličeje pomohlo zrovna v současné situaci v Nizozemsku. Lidé podle něj nosí roušky nesprávně a dohromady s nedodržováním společenského odstupu by to mohlo vést k většímu riziku šíření nákazy. "Takže si myslíme, že jestliže máte na veřejnosti používat roušky... musíte podstoupit dobrý výcvik, jak je nosit," dodal Van Dissel. Roušky jsou nyní v Nizozemsku vyžadovány pouze ve veřejné dopravě a na letištích.