"Vlak je plný a kontrolují jen mě, jediného nebílého." Po #MeToo řeší Němci #MeTwo

Po kampani #MeToo, která upozorňovala na fenomén sexismu a sexuálního obtěžování žen, se na německých sociálních sítích začalo šířit #MeTwo. Hashtag, jenž ke svým výpovědím připojují lidé, kteří se v každodenním životě setkávají s rasismem, použilo za posledních pět dní na internetu již více než 40 tisíc uživatelů. #MeTwo se skládá z anglických slov "já" a "dva". Jeho autor Ali Can jím chtěl v reakci na debatu kolem německého fotbalového reprezentanta tureckého původu Mesuta Özila upozornit na to, že imigranti a jejich potomci mohou cítit lásku ke dvěma zemím: Německu i zemi, ve které mají své kořeny.

"Mojí vlastí je Německo, hlásím se k našemu liberálně-demokratickému zřízení," řekl Can v rozhovoru poskytnutém mediální skupině Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Zároveň ale cítím, že náležím i k lidem v turecké vesnici, ve které jsme se narodil," dodal. Právě proto, že mají imigranti a jejich potomci často dvě identity, obsahuje podle Cana hashtag číslovku dva. Vyvolat jím chtěl především debatu o "novém pojetí němectví".

Čtyřiadvacetiletý Can, který do Německa s rodiči přišel z Turecka v roce 1995, hashtag #MeTwo vytvořil v reakci na rozhodnutí fotbalisty Mesuta Özila opustit národní reprezentaci. Za důvod přitom reprezentační záložník označil nedostatek respektu vůči svým tureckým kořenům a rasismus ze strany německého fotbalového svazu. Svaz to odmítl.

Své vlastní zkušenosti s každodenním rasismem během pěti dní od zavedení hashtagu sdílely desítky tisíc lidí. Podle agentury DPA se do pondělí na twitteru objevilo 153 tisíc tweetů s #MeTwo od zhruba 40 tisíc uživatelů. Řada z nich popisovala své zkušenosti s rasismem ve škole, na ulici, mezi přáteli, ale i v partnerských vztazích.

people trying to hide their racism in mocking my parents broken german or thinking I know everything about Erdogan since I’m from Turkey, oh and being surprised that I don’t sound like an immigrant. Racism has many faces but hey it was just a joke made a thousand times #MeTwo