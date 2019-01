Vlakové neštěstí si vyžádalo šest mrtvých

Šest lidí přišlo o život při vlakovém neštěstí na mostě, který spojuje dánské ostrovy Sjaelland a Fyn. Informovala o tom dánská tisková agentura Ritzau s odvoláním na železniční úřady.

V oblasti, kde k nehodě došlo, panuje dnes větrné počasí. Podle prvních zpráv musel vlak s asi 160 cestujícími na mostě prudce brzdit poté, co byl zasažen létajícími předměty z nákladního vlaku, který projížděl v opačném směru.

Vlak, ve kterém byli kromě 160 pasažérů také tři zaměstnanci železnic, mířil do dánské metropole Kodaně, jež leží na ostrově Sjaelland.

Osmnáctikilometrový most, který vede přes průliv Velký Belt a spojuje ostrovy Sjaelland a Fyn, je určen jak pro železniční, tak i pro silniční dopravu. Kvůli silnému vichru je ale dnes most pro automobily uzavřen. Stejně tak je pro auta dnes uzavřen most přes úžinu Öresund, jenž je spojnicí mezi Dánskem a Švédskem.