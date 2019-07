Vloží se britská královna do brexitu, nebo zůstane apolitická?

Odpůrci brexitu bez dohody z řad členů vládní Konzervativní strany by se mohli pokusit do hry zapojit královnu Alžbětu II. S odvoláním na své zdroje ve straně o tom v pátek informoval zpravodajský web BBC. V případě, že by se příštím britským premiérem stal Boris Johnson, měla by podle některých konzervativců panovnice využít svého práva a požádat místo něj v Bruselu o odklad odchodu Spojeného království z EU.

Podle BBC mají vysoce postavení členové Konzervativní strany takovou obavu z toho, že by pod vedením Borise Johnsona mohla Británie opustit navzdory přání parlamentu EU bez dohody, že plánují vyvolat proceduru známou jako "pokorné oslovení". Prostřednictvím té se britští poslanci mohou obracet přímo na panovníka.

Pokud by hrozil brexit bez dohody, chtějí konzervativní rebelové Alžbětu II. požádat, aby využila svého práva a zastoupila jako hlava státu premiéra na summitu zemí EU v Bruselu. Zástupce sedmadvaceti zemí by pak podle nich měla požádat o další odklad termínu brexitu, který je nyní stanoven na 31. října.

Bývalý starosta Londýna a exministr zahraničí Boris Johnson je favoritem souboje o post lídra Konzervativní strany a potažmo britského premiéra. Zda klání skutečně vyhraje, bude jasné v úterý. Johnson sice v minulosti uvedl, že brexit bez dohody považuje za krajní scénář, tvrdí ale, že není třeba mít z neřízeného odchodu z EU přehnané obavy.

Buckinghamský palác se k informacím BBC odmítl vyjádřit. Analytici ale považují možnost, že by Alžběta II. vyrazila v rozporu s přáním premiéra do Bruselu za prakticky vyloučenou. Podle nepsaného zákona britský panovník do politiky své země totiž přímo nezasahuje. Navzdory určitým náznakům a spekulacím, které se v minulosti objevily v britském tisku, není například známo ani to, co si královna o brexitu myslí.

Také BBC ve svém dnešním článku uvádí, že informace o možnosti zahájení procedury "pokorného oslovení" může být spíše pokusem o vytvoření tlaku na budoucího premiéra, než skutečnou snahou dostat královnu do Bruselu.

Podle agentury DPA přesto snaha zapojit Alžbětu II. do hry o brexit ukazuje, jak silně se politická krize v Británii mění v krizi ústavní. Ještě před několika lety by bylo podle agentury prakticky nepředstavitelné i to, že by se předseda vlády protivil vůli parlamentu.