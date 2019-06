Voda ke koupání je v zemích EU stále kvalitní, ČR se řadí mírně pod průměr

Voda na mořských plážích i vnitrozemských koupalištích si v zemích Evropské unie udržuje vysokou kvalitu. Vyplývá to ze zprávy zveřejněné Evropskou komisí, podle níž více než 85 procent lokalit splňuje nejpřísnější kritéria a vodu tam lze označit za "výbornou". Česko se řadí mírně pod průměr unijních zemí, když do nejvyšší kategorie kvality vody spadají více než čtyři pětiny koupališť. Údaje se příliš neliší od statistik z minulých let.

V Česku pod monitoring Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) loni spadalo 153 koupališť. Celkem 81,7 procenta z nich mělo výbornou kvalitu vody, což je o desetinu procentního bodu méně než o rok dříve. V porovnání například s rokem 2014 je to však zlepšení o více než pět procentních bodů.

Výbornou či dobrou kvalitou se mohlo pochlubit 90,9 procenta českých koupališť, dostatečnou a špatnou vykázala shodně dvě koupaliště. Jako špatná byla loni hodnocena voda v jihočeském Staňkovském rybníku a v koupališti Mělice nedaleko Pardubic.

V rámci celé EU bylo monitorováno více než 21 tisíc koupališť a mořských pláží. Nejlepší vodu má Kypr, kde byla jako výborná ohodnocena voda v 99,1 procenta lokalit. Následuje Malta, Rakousko, Řecko a Chorvatsko. Na opačné straně žebříčku je Slovensko, Rumunsko, Bulharsko a vůbec nejhorší Polsko, kde je výborná voda pouze na 28 procentech míst.

"Prostřednictvím kvalitních kontrol, podávání zpráv, monitorování a sdílení odborných znalostí budeme bez pochyby kvalitu našich oblíbených koupališť i nadále zlepšovat," uvedl v reakci na výsledky komisař pro životní prostředí, námořní záležitosti a rybolov Karmenu Vella.