Volby podle předběžných výsledků vyhrála opozice

Vítězem estonských parlamentních voleb se podle prvních částečných výsledků stala opoziční liberální Reformní strana (RE) bývalé europoslankyně Kaji Kallasové. Získala přes 30 procent hlasů, vyplývá ze zatím částečných výsledků. Na druhém místě skončila proruská strana premiéra Jüriho Ratase, významně posílila ale i krajní pravice, napsala agentura AFP. Zhruba 40 procent registrovaných voličů v tomto nejmenším pobaltském státě využilo možnosti hlasovat od 21. února elektronicky.

Podle volební komise by vítězná strana mohla mít 36 mandátů z celkového počtu 101 křesel v estonském parlamentu. Estonská strana středu (EKK) premiéra Ratase by mohla obsadit 24 křesel a krajně pravicová Konzervativní lidová strana Estonska (EKRE) 19.

Předvolební průzkumy v zemi, která má 1,3 milionu obyvatel a je členem NATO a Evropské unie, očekávaly těsný souboj. Střídavě slibovaly vítězství Estonské straně středu premiéra Ratase, který hlasoval na internetu ve snaze přilákat mladé voliče, a liberální Reformní straně.

Za černého koně voleb byla považována Konzervativní lidová strana Estonska, která slibovala snížit daně, brojí proti migraci a těží z nespokojenosti ve venkovských oblastech. V minulých volbách získala strana, kterou vedou otec a syn Mart a Martin Helmeovy, 8,1 procenta hlasů, což bylo sedm křesel. "Bylo by smutné, kdyby se u nás dostali k moci populisté, jako se to stalo v jiných zemí, i ve Spojených státech," řekl jeden z voličů Peter Janson.

Dosavadní estonskou vládní koalici tvoří EKK spolu se sociálními demokraty (SDE) a stranou Vlast - u dvou posledních subjektů předvolební ankety uváděly podporu kolem deseti respektive sedmi procent hlasů.

Tématy volební kampaně byly daně, platy, napětí kolem výuky v ruštině a rozkol mezi městy a venkovem. Zemi se ekonomicky daří a může se pochlubit nízkou nezaměstnaností.

O křeslo ve 101členném tallinnském parlamentu se ucházelo 1099 kandidátů z deseti stran. Do zákonodárného sboru vstoupí jen ty formace, které získají přes pět procent hlasů; podle průzkumů by se to mělo podařit pěti až šesti politickým stranám.