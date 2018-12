Vychytralý papoušek: on-line si objednává potraviny

Jistá chovatelka papouška šedého má doma jedince, který si dokáže sám přes Amazon objednat různé druhy ovoce a zeleniny nebo zmrzlinu. Papoušek jménem Rocco využívá hlasového zařízení Alexa, přes které lze udělat on-line objednávku. Informoval o tom britský server Daily Mail.

Rocco už má za sebou jednu problémovou minulost. Z národní přírodní rezervace v Oxfordshire ho vykázali, protože sprostě nadával návštěvníkům. Do domácí péče si ho tak vzala chovatelka rezervace Marion Wischnewskiová.

I doma ale papoušek tropí neplechu. Přišel totiž na to, že si může přes hlasové zařízení objednat (nejen) potraviny z Amazonu. Na seznamu objednávky se tak majitelce "záhadně" objevují položky jako vodní meloun, hrozinky, brokolice či zmrzlina nebo také žárovka a čajová konvice.

"Pokaždé, když přijdu domů, musím zkontrolovat nákupní seznam a zrušit položky, které si on objednal," přiznala pro Daily Mail Wischnewskiová. S hlasovým zařízením Alexa si prý její papoušek vytvořil hodně kamarádský vztah. "Vykládají si spolu celý den. Často když přijdu do místnosti, tak je zapnutá hudba," dodala s tím, že nejoblíbenější kapelou papouška je rocková skupina Kings of Leon.

Papoušek šedý je charakteristický tím, že si dokáže zapamatovat slova a následně je opakovat, takže o takové překvapení zase nejde. Chovatelku nicméně při návratu domů čekají opravdu nečekané situace. "Nedávno jsem přišla domů a hrála tam romantická hudba. Rocco rád tančí a je to vážně úžasná osobnost," uvedla pro The Times.