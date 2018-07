Vypukne ve Skotsku zlatá horečka? Muž našel obří nuget

Ve Velké Británii našli největší zlatý nuget za posledních 500 let. Už před dvěma lety ho našel muž, který si nepřeje být jmenován, v jedné řece ve Skotsku. Její přesnou lokaci tají, aby zamezil zlaté horečce. Informoval o tom The Telegraph.

Zlatý nuget už dostal pojmenování Douglas Nugget. Váží 85,7 gramů a podle všeho má hodnotu minimálně 50 tisíc liber (asi 1,44 milionu korun).

Neznámý muž kolem 40 let učinil svůj životní objev už před dvěma lety. Nuget našel poté, co v malém řečišti šnorchloval s obličejem ponořeným pod hladinou vody. V Británii nazývají tuto metodu hledání jako "sniping".

"Sledoval jsem prasklinu na dně řečiště a našel to. Sundal jsem si rukavice, vylovil to z vody a zařval na kamaráda ‚Bingo'! Oba jsme oněměli úžasem. Nemohli jsme tomu uvěřit. Nikdy v životě jsem nic podobného neviděl," svěřil se pro The Telegraph nálezce.

Hledání zlata provozuje jako hobby už dvacet let. Nyní se dočkal obrovské odměny. Kde momentálně svůj nuget ukrývá, samozřejmě neprozradil, hrozí ale riziko, že si ho bude nárokovat koruna. Na ostrovech totiž platí zákon, podle kterého jsou nálezy zlata a stříbra klasifikovány jako královské, tudíž by nuget měl patřit panovnici.

Poslední dva roky hledal dál

"Vím, že tenhle chlap strávil poslední dva roky v téže řece, kde našel svůj obří nuget. Našel tam spoustu dalších kousků, i proto to asi držel v tajnosti - něco takového zkrátka nechcete jen tak prozradit. Oba si uvědomujeme, že prozrazení místa by řeku zničilo, ale dokonce ani já nevím, kde přesně to našel," prozradil majitel společnosti Gold Panning Supplies UK a jeden z nejvýznamnějších hledačů zlata v Británii Leon Kirk, který dotyčného zná.

I když přesnou lokaci nezná, doporučil Kirk lidem místo, kde by mohli hledat, a sice ve vesničce zvané Wanlockhead poblíž města Dumfries. Tam už kdysi bylo zlato nalezeno. Konkrétně před třemi lety nuget v hodnotě deseti tisíc liber (asi 288 tisíc korun).

A jaká je podle něj hodnota Douglas Nugget? "Řekl bych, že stojí minimálně 50 tisíc liber. Ale jde o takovou vzácnost, že klidně může přijít nějaký milionář a zaplatit za něj mnohem více," domnívá se Kirk.