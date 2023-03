Vyšetřovatelka covidových večírků v Downing Street přechází k opozici

Britská úřednice Sue Grayová, která loni vyšetřovala večírky v Downing Street uspořádané během koronavirových uzávěr, přechází z úřadu vlády k opoziční Labouristické straně. Informoval o tom v pátek list The Times. Krokem vyvolala pobouření v řadách vládnoucích konzervativců a výzvy, aby premiér Rishi Sunak zablokoval její jmenování šéfkou kanceláře opozičního lídra Keira Starmera.

Labouristé mají v průzkumech veřejného mínění již několik měsíců velký náskok před konzervativci. Jmenování Grayové podle pozorovatelů ukazuje, že Starmer se vážně připravuje na převzetí vlády po volbách, které se mají uskutečnit v roce 2024.

Grayová působila od května 2021 do letošního března na úřadu vlády. Někdejší britský premiér Boris Johnson ji v minulosti pověřil interním vyšetřováním dění v Downing Street v době restrikcí. Grayová vyšetřovala celkem 16 setkání, jichž se Johnson a jeho zaměstnanci zúčastnili v letech 2020 a 2021 během pandemických lockdownů.

Dospěla k závěru, že k rozsáhlému porušování pravidel vedlo selhání britské vlády. Johnson se za večírky znovu omluvil a uvedl, že za ně přijímá plnou zodpovědnost. Přestože kvůli skandálu známému jako partygate odmítl rezignovat, aféra přispěla k jeho politickému pádu, protože kvůli ní Johnson ztratil důvěru řady svých spolustraníků.

Johnsonovi spojenci nyní kritizují, že Grayová přechází k jeho politickému protivníkovi, což podle nich také svědčí o tom, že vyšetřování covidových večírků nevedla objektivně. Johnson podle listu The Times dokonce tvrdí, že skandál byl uměle "vykonstruován", aby ho svrhl. Bývalý britský ministr, tajemník pro brexit a konzervativec Jacob Rees-Mogg řekl, že závěry Grayové o Partygate nyní vypadají "jako levicový podraz". Labouristé tato obvinění odmítají jako směšná.

Grayová a Starmer se hodlají řídit doporučeními vládního orgánu pro kontrolu jmenování do funkcí, uvedla stínová ministryně kultury Lucy Powellová. Podle kodexu státní služby musí vysoce postavení úředníci typu Grayové počkat minimálně tři měsíce, než přijmou externí zaměstnání. Poradní orgán však může vydat svá doporučení, za jakých Grayová může funkci přijmout, například delší pauzu mezi zaměstnáními. Úřad vlády nyní prověřuje, zda Grayová nabídku skutečně přijala, aby mohl informovat úřad pro dohled nad jmenováním do funkcí. Konečné rozhodnutí je pak na premiérovi. Sunak v pátek uvedl, že se obává, že by Grayová mohla využít "důvěrné informace" ze svého působení v Downing Street, aby pomohla Starmerovi.