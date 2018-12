Vyšinutý muž ve Francii napadl nožem tři ženy

Tři ženy napadl nožem na nádraží ve městě Mylhúzy (Mulhouse) na východě Francie zjevně psychicky vyšinutý muž. Policie pachatele nedaleko místa činu zadržela. Údaje o stavu dvou zraněných se ve francouzských médiích rozchází.

Mladík, který při zatýkání hovořil zmateně, napadl bez zjevného důvodu kolem třetí hodiny odpolední tři ženy ve věku 25, 58 a 60 let. Jednu z nich zranil na ruce, druhou na hrudi a na zádech. Třetí ženě se podařilo útokům vyšinutého muže vyhnout.

Podle agentury AFP jsou obě ženy jsou zraněné pouze lehce. Server Franceinfo ale uvedl, že jedna z napadených utrpěla těžká zranění. Všechny tři ženy byly rychle převezeny do nemocnice.

Útočníka policisté zadrželi asi pět set metrů od nádraží a vsadili jej do vazby. Podle AFP, která se odvolává právě na policii, byl muž zjevně velmi rozrušený, a k posouzení jeho stavu byl proto přivolán psychiatr. Podle serveru rádia France Bleu policie pachatele činu již z dřívějška znala.

Mylhúzy leží u německých a švýcarských hranic nedaleko Basileje.

France knife attack: Three women stabbed by knifeman at train station

Mulhouse station in the east of France witnessed the violent attack today, with two of the victims believed to be in a critical conditionhttps://t.co/XR29jHqMQO