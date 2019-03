Vztahy s Čínou i brexit. To jsou priority EU pro blížící se summit

Vztahy Evropské unie s Čínou, zabezpečení květnových evropských voleb nebo strategie boje proti klimatickým změnám. Tyto otázky při rozpravě v Evropském parlamentu (EP) zmínila jako priority nadcházejícího unijního summitu státní tajemnice pro evropské záležitosti rumunského ministerstva zahraničí Melania-Gabriela Ciotová, která zastupovala nynější rumunské předsednictví EU. Značnou část diskuse ovšem zaplnilo téma brexitu, který podle lídrů EP dlouhodobě ubírá prostor ostatním problémům.

Březnový summit šéfů vlád a hlav států členských zemí unie se uskuteční na konci příštího týdne. Má posloužit mimo jiné jako příprava na summit EU-Čína, který je v plánu o necelé tři týdny později. Peking označila Ciotová za klíčového hráče s ohledem na významné iniciativy, jakými jsou transformace ekonomiky vyvolaná digitalizací i boj proti globálním změnám klimatu.

"Lídři si budou vyměňovat názory ohledně vztahů s Čínou v rámci přípravy na summit EU-Čína," uvedla Ciotová.

Co se týče samotné ekologické politiky, Evropská rada má během bruselského summitu "poskytnout vodítka pro další práce". Unie podle Ciotové musí usilovat o zvyšování globálních ambicí a pracovat na realizaci ekologických cílů na rok 2030. Mezi ně patří například snížení emisí oxidu uhličitého o 40 procent proti úrovni roku 1990. EU pak má do příštího roku prezentovat příslušnému orgánu OSN svou dlouhodobou strategii do roku 2050.

Na unijním summitu kromě toho dojde na projednávání priorit Evropského semestru 2019 a otázek spojených s "digitální transformací, vzestupem datové ekonomiky a přechodem na zelenější ekonomiku". Ciotová dále zmínila ochranu květnových evropských voleb před "manipulací a zásahy zvenčí i zevnitř", přičemž lídři členských zemí mají být za týden informováni o snahách potlačit vliv dezinformací.

"Rada se také samozřejmě sejde ve svém formátu stanoveném článkem 50 (lisabonské smlouvy), aby prodiskutovala poslední vývoj kolem brexitu," uzavřela Ciotová.

Lídři předních politických frakcí europarlamentu pak ve svých projevech poukazovali i na to, jak brexit v poslední době zastiňuje další významná evropská témata. "Neprobíráme skutečné problémy," prohlásil lídr nejsilnější skupiny Evropská lidová strana Manfred Weber, přičemž zmínil právě vztahy s Čínou nebo obchodování se Spojenými státy.

Šéf Progresivní aliance socialistů a demokratů Udo Bullmann zase hovořil o opatřeních týkajících se "technologických gigantů a internetových společností" a označil za skandální, že nepostupují iniciativy související s migrací. "Tohle se musí vrátit na program," zdůraznil.

Guy Verhofstadt, který vede Alianci liberálů a demokratů pro Evropu, pak varoval před výrazným odkladem brexitu a před případnou účastí Britů v evropských volbách. "Brexit a brexitáři by se zmocnili evropských voleb," řekl. Podobně se vyjádřil i Weber, když prohlásil, že Evropané budou na konci května rozhodovat o své budoucnosti a "tento prostor nemůže být okupován brexitem".