Vztek obyvatel: Ulice se rozpadají a my utrácíme za výzdobu

Zatímco v jiných evropských metropolích vánoční osvětlení vyvolává sváteční atmosféru, v obyvatelích Bělehradu vzbuzuje spíše vztek. Podle internetového portálu britského listu The Guardian se lidé pozastavují nad rostoucími výdaji, jaké město platí za vánoční výzdobu. Panuje také podezření ohledně korupce při výběru dodavatele světélek.

"Ulice Bělehradu se doslova rozpadají," stěžuje si bělehradská architektka Ljubica Slavkovičová. "Vozovky jsou plné děr, na veřejných místech často vidíte hromady odpadků a v zimě tvrdě pocítíte, jakým problémem je nedostatek řidičů autobusů a tramvají," dodala.

V roce 2014 Bělehrad za vánoční výzdobu utratil něco pod tři miliony dinárů (652 650 korun). V každém dalším roce se tato částka zvyšovala a letos vzrostla na 340 milionů dinárů (téměř 74 milionu korun). To oproti loňsku představuje nárůst o 40 procent, poznamenal The Guardian. Přitom třeba Záhřeb, který je trojnásobným držitelem titulu za nejhezčí vánoční trh v Evropě, za sváteční výzdobu loni utratil okolo 795 000 eur (asi 20,5 milionu korun). Průměrný měsíční čistý příjem v Srbsku letos na jaře činil v přepočtu asi 10 710 korun, což je jedna z nejnižších částek v Evropě i v regionu.

V roce 2016 investigativní skupina Pištaljka upozornila na neregulérnost výběrového řízení na vánoční osvětlení. Městská komise, která měla tendr na starosti, měla tak jasné představy, že zveřejnila seznam fotografií dekorací, jež pocházely z katalogu jistého řeckého výrobce. A jediným jejich prodejcem byla jistá bělehradská firma.

Zástupci Bělehradu, který na rozdíl od jiných metropolí, kde se na nákladech na vánoční dekorace podílejí místní firmy nebo sponzoři, vše platí z vlastní kapsy, tvrdí, že investice se do městské kasy dvacetinásobně vrátí díky zvýšenému přílivu turistů. To ovšem zpochybňuje Aleksandar Saničić, šéf srbské asociace cestovních kanceláří. "Pokud je mi známo, žádná instituce doposud neudělala analýzu, z níž by vyplývalo, že vánoční výzdoba má vliv na počet turistů," říká. Návštěvníků srbské metropole sice podle studií vypracovaných jeho asociací v posledních letech přibylo, žádnou souvislost s vánoční výzdobou města však nevidí.

"Mnoho lidí tyto ozdoby rozhořčují, protože to je všudypřítomná, blyštivá připomínka toho, že někdo - a tím mám na mysli ty u vlády, je považuje za hlupáky," říká architektka Slavkovičová.