Z hořícího trajektu plujícího z Řecka do Itálie byly evakuovány stovky lidí

Na trajektu plujícím z Řecka do Itálie vypukl v pátek brzy ráno požár. Na palubě lodi bylo 288 lidí, z nichž většinu se již podařilo evakuovat, uvedla podle agentury Reuters řecká pobřežní stráž. Zatím nejsou hlášeny žádné oběti na životech. Co oheň způsobilo, v tuto chvíli není jasné.

Podle sdělení řeckých úřadů, na které se odkazuje agentura AP, se z hořícího trajektu podařilo dopravit do bezpečí více než 280 lidí. Jedna osoba byla převezena do nemocnice poté, co se nadýchala kouře, uvedla agentura ANA. Řecká pobřežní stráž a námořnictvo nasadily při záchranné operaci šest svých plavidel a jedno další připlulo z Itálie.

Loď Euroferry Olympia, plující pod italskou vlajkou, mířila z řeckého města Igumenitsa do italského přístavu Brindisi. Hořet začalo v době, kdy se trajekt s kapacitou 560 cestujících nacházel v Jónském moři u pobřeží řeckého ostrova Korfu. Cestovalo na něm 237 pasažérů a 51 členů posádky, píše Reuters.

"Probudili nás kolem 4.20. Během hodiny jsme opustili loď (...) Zachránila nás posádka, která jednala rychle," popsal televizi Skai TV situaci jeden z cestujících. Video zveřejněné na zpravodajském serveru Proto Thema ukazuje 183 metrů dlouhou loď, která je téměř zcela zachvácená plameny a hustým kouřem. Z reproduktorů zní nouzový signál "mayday".