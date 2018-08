Z mostu v Janově se zřítil i kamion pražské firmy, řidič přežil

Z Morandiho mostu, jehož část se zřítila v italském Janově, spadl i kamion pražské dopravní společnosti SPED-IT. Informaci České televize potvrdila firma. Řidič vozu neštěstí přežil. Česká diplomacie nemá zprávy o jiných českých zraněných či obětech.

Most na frekventované dálnici na severu Itálie spadl přibližně v 11.50. Při neštěstí zemřelo podle italské tiskové agentury ANSA nejméně 35 lidí a 13 osob bylo zraněno.

Jednatel společnosti SPED-IT Václav Zázvůrekřekl, že řidič kamionu žije a komunikuje. "Náš kamion jsme našli na fotkách na twitteru, jak lezli do kabiny záchranáři. Takže jsme obvolávali všechny nemocnice. Z návěsu nezbylo vůbec nic," uvedl Zázvůrek.

Řidič, který u firmy pracuje osm let, vezl zboží na vykládku poblíž Janova. Podle Zázvůrka má zlomený nos, čtyři žebra a pohmožděné plíce. "Zatím zůstává v nemocnici a jeho transport bude možný nejdříve za pět dní," poznamenal. Odhadovaná škoda na soupravě je zhruba 2,5 milionu korun. "Vše se řeší přes pojišťovnu a škoda je již nahlášena," dodal Zázvůrek.

O tom, že kamion havaroval, se firma dozvěděla díky sledování polohy vozidla prostřednictvím GPS. Těsně před polednem se souprava podle GPS zastavila v inkriminovaném místě.

České ministerstvo zahraničí má zatím potvrzenou informaci jen o zranění českého řidiče kamionu a nemá zprávy o jiných zraněných či obětech z České republiky. "Byl zraněn, nicméně není v ohrožení života. Byl odvezen do nemocnice v Janově, kde je v ošetřování. On sám naši ambasádu o nějakou další asistenci nežádal, komunikujeme s jeho zaměstnavatelem," sdělila mluvčí ministerstva Irena Valentová.

Černínský palác ale zároveň vzhledem k tomu, že v Janově ještě pokračuje záchranná operace, nemůže vyloučit, že na místě byli i jiní Češi. "Na naši konzulární linku se od doby neštěstí obrátil jenom zaměstnavatel českého řidiče kamionu, nikdo další nás v této věci nekontaktoval," dodala Valentová.

V sutinách mostu je podle italských policistů rozdrcených několik osobních vozů, zatímco ty nákladní skončily v řece pod mostem.

Přímých autobusových linek z Prahy se neštěstí nedotklo. Autobus společnosti RegioJet na pravidelné lince z Prahy s příjezdem do Janova ve 14.35 v pořádku dorazil do cíle. Autobusy společnosti Eurolines jezdí do Janova pravidelně jen ve středu a v pátek, pro zítřejší spoj firma připravuje objízdnou trasu.