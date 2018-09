Z velezrady obviněni dva Estonci, kteří byli ruskými špiony

Z velezrady a špionáže ve prospěch Ruska jsou podezřelí dva Estonci ruského původu. Jde o třiceti osmiletého dnes už bývalého důstojníka estonské armády a jeho šedesáti pětiletého otce. Zadrženi byli už v pondělí. Podle médií o tom ve středu společně informovala estonská prokuratura a tajná policie.

Bývalý voják Deniss Metsavas a jeho otec Pjotr Volin jsou důvodně podezřelí, že po dobu více než pěti let předávali estonská státní tajemství a další utajované informace ruské vojenské rozvědce GRU. Prokurátorka Inna Omblerová odmítla sdělit, jakého druhu byly informace, které Moskvě poskytovali.

"Je zřejmé, že přístup k utajovaným informacím měl Metsavas, ale jejich předávání GRU prováděli oba dva," sdělila pouze prokurátorka.

Média uvádějí, že oba muži dostali estonské občanství v 90. letech. Metsavas sloužil v estonských ozbrojených silách řadu let na různých postech, včetně mise NATO v Afghánistánu. V roce 2015 byl povýšen do hodnosti majora a později byl převelen do generálního štábu v Tallinnu.

Estonsko, bývalou sovětskou republiku, zasáhlo od nabytí nezávislosti v roce 1991 několik špionážních případů na vysoké úrovni. Přichyceni při předávání citlivých informací Moskvě byli Estonci i Rusové, uvedla agentura AP.