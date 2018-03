Žáci by měli vědět, že celibát je pozitivní věc, tvrdí církev

Sexuální abstinence a celibát jsou prospěšná a pozitivní životní rozhodnutí. To by se měly podle anglikánské církve učit děti ve školách ve Velké Británii. Podle ní by žáci a studenti měli dostat více informací v oblasti vztahů a sexuální výuky. Škola by je měla naučit, jak vést zdravý vztah a dělat prospěšná životní rozhodnutí. Zprávu uvedly servery Daily Mail a The Independent.

Ve svém blogu na stránkách církve se takto "rozvášnil" reverend Nigel Genders. Mimo jiné tím reagoval na žádost vlády, jež požádala církev o konzultaci právě v oblasti RSE (Relationships and Sex Education - název předmětu sexuální výchovy ve Velké Británii).

Genders ve svém blogu uvádí, že osnovy předmětu by měly mít své kořeny právě v církvi, přičemž by se v nich měly odrážet hodnoty jako "důležitost důvěry, loajality, věrnosti a křesťanského chápání manželství jako hlavního kontextu pro sexuální vztah. A stejně tak chápání abstinence a celibátu jako pozitivních životních rozhodnutí."

"Ve spolupráci s rodiči hrají školy ve formování dětí hlavní roli. Škola by na sebe měla vzít zodpovědnost v tom, že se bude více zajímat o vývoj dětí v oblasti jejich často zkreslených představ o sexu a vztazích," píše ve svém komentáři Genders.

Na ostrovech došlo minulý rok ke změně legislativy. Nově přikazuje vyučovat předmět RSE jako povinný na všech středních školách. Mění se i pokyny k výuce tohoto předmětu, protože současný přístup je zastaralý a neřeší otázky dnešního světa, jako jsou kyberšikana, sexting nebo on-line bezpečnost.

Církev rovněž doporučuje, aby se věnovala pozornost skutečnosti, že "lidé projevují svou sexualitu různě a že v sexuálních touhách existuje rozdílnost". Má tím na mysli žáky z rodin, které mají LGBT členy, nebo ty, kteří se sami jako LGBT cítí.