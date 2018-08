Zadrželi policistu zapojeného do pašování migrantů

V Bulharsku zadrželi policistu, který se zapojil do ilegální přepravy migrantů mířících přes bulharské území do západní Evropy. Zadržen byl během převozu Afghánců z Burgasu do Sofie, za což od nich dostal 2000 leva (přes 26 tisíc korun). Podle serveru novini.bg o tom informoval plovdivský krajský prokurátor Rumen Popov.

Zadržený 29letý policista nejprve bez problémů převezl do hlavního města šest migrantů. Poté se vrátil do Burgasu, ale druhé jízdě s dalšími šesti Afghánci chtěli jeho mercedes zastavit dopravní policisté. Jejich hlídce se mu podařilo ujet, avšak běžence, veskrze muže ve věku 15 až 22 let, vysadil v Karlovu. Tam si od nich vyžádal sto dolarů (2200 korun) s odůvodněním, že tyto peníze potřebuje na vyřízení problémů s přepravou.

O něco později byl policista přece jen zadržen. Při prohlídce jeho bytu v Sofii se našli další migranti ilegálně pobývající v Bulharsku. Celkem se tak v tomto případě jednalo o 22 osob. Vyšetřovatelé rovněž zjistili, že policista měl při své nezákonné vedlejší výdělečné činnosti dva pomocníky. Jednoho už zadrželi, po druhém se pátrá.

Drtivá většina migrantů nemá v úmyslu zůstat v nejchudší zemi Evropské unie, chce do bohatších zemí EU. Přijímací centra zřízená v tranzitní zóně u tureckých hranic proto zejí prázdnotou. V polovině července tam bylo jen kolem 600 lidí, napsala agentura DPA.