Zaev si kupoval hlasy, tvrdí opozice. Podala trestní oznámení

Makedonská opozice podala trestní oznámení na premiéra Zorana Zaeva kvůli údajnému kupování hlasů před nadcházejícím referendem o dohodě s Řeckem, která obsahuje kompromisní změnu názvu země na Severní Makedonie. Informoval o tom zpravodajský server 24.mk.

Hlavní opoziční strana VMRO-DPMNE tvrdí, že s trestním oznámením dodala prokuratuře i videozáznam, na němž je slyšet, jak Zaev otevřeně vyzývá ke kupování hlasů. Zároveň prý premiér "přiznává", že mu jeden podnikatel už slíbil, že odmění své zaměstnance, když se referenda, vypsaného na 30. září, zúčastní.

Zaev dospěl v červnu s řeckým premiérem Alexisem Tsiprasem k dohodě na kompromisním názvu Severní Makedonie, která má vyřešit 27 let trvající spor obou zemí. Řekové považují název sousední země za zásah do svého dědictví a za skrytý územní nárok na stejnojmennou řeckou provincii. Atény proto doposud blokovaly snahu Makedonie vstoupit do EU a do NATO.

VMRO-DPMNE je důrazným odpůrcem této dohody, stejně jako prezident Gjorge Ivanov, kterého tato strana podporuje. Její předseda Christijan Mickoski se sice před několika dny nechal slyšet, že nebude vyzývat voliče k bojkotu referenda, ale je zřejmé, že by jakýkoli nezdar hlasování uvítal.

Dosavadní průzkumy veřejného mínění naznačují, že většina voličů, kteří chtějí jít hlasovat, dohodu podpoří. Proto se opozice zřejmě pokusí za každou cenu zpochybnit regulérnost referenda.

Podpořit dohodu s Řeckem před referendem přijela v uplynulých týdnech do Skopje už celá řada významných západních politiků, včetně německé kancléřky Angely Merkelové, šéfa NATO Jense Stoltenberga a amerického ministra obrany Jamese Mattise. v úterý k nim přibyl komisař pro rozšíření EU Johannes Hahn a německý ministr zahraničí Heiko Maas.