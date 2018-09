Zakázali mu prodej populární zmrzliny, je v ní moc alkoholu

Zmrzlinář v anglickém městě Derby se v rámci svého řemesla dostal do nezáviděníhodné situace. Jeho zmrzlina je ve městě populární, přesto ji musí přestat prodávat, dokud nevyřeší problém s obsahem alkoholu: buďto změní recept, anebo si zažádá o speciální licenci. Zprávu přinesl server The Telegraph.

Sedmačtyřicetiletý Gavin Murray otevřel teprve před čtyřmi měsíci svůj podnik s prodejem zmrzliny. Jedna ze zmrzlin, kterou svým zákazníkům nabízí, má tradiční příchuť rumu a rozinek. Městská rada mu ale nyní prodej zakázala.

Zmrzlina totiž obsahuje více než půl procenta alkoholu, což už se považuje za alkoholický produkt. Murray si tak musí vyřídit speciální licenci, která stojí tisíc liber (zhruba 28 tisíc korun), anebo upravit recept tak, aby procento alkoholu ve zmrzlině snížil.

Prodejci se více líbí druhá možnost. Pokusí se tedy pozměnit pasteraci rumu a doufá, že se procento alkoholu v konečném důsledku sníží. "Snad to spálí více obsahu alkoholu, ale zároveň zanechá lahodnou rumovou příchuť," věří.

"Varianta rumu a rozinek je klasika, je tu odjakživa. Jsou to dvě příchuti, které k sobě dobře ladí a lidé v Derby ji milují. Populární je spíše u starších lidí než u těch v teenagerském věku," popsal svůj populární produkt Murray.

Nařízení města plně respektuje. "Rozumím poznámkám městské rady, musí dodržovat právo, které tohle nařizuje a my s tím nemůžeme nic udělat. Musíme to dodržovat, alkohol je nebezpečnou substancí, takže to musíme respektovat a ctít. Bylo by sice hezké, kdyby zmrzlina měla výjimku, ale asi se jedná o vyšší princip," uvedl.

Přesto je toho názoru, že zmrzlina zdaleka neobsahuje tolik alkoholu, aby se díky ní mohl někdo znatelně opít: "Podle mě byste toho museli sníst hodně, aby vás ten alkohol nějak ovlivnil - dřív by vám pravděpodobně bylo špatně z tak velkého množství snědené zmrzliny, než byste začali cítit účinky alkoholu."