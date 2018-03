Zakažte dětem třpytky, chrání školky environmentální prostředí

Zhruba čtvrtina mateřských škol v Anglii chce dětem zakázat používat třpytky při výrobě malých uměleckých výtvorů. Jako důvod uvádí nebezpečí, jaké třpytky představují pro okolní i přírodní prostředí, což potvrdil nedávný výzkum. Informoval o tom britský server The Independent.

Škodlivý vliv mikroplastů na mořskou přírodu je ve společnosti čím dál častěji považován za velký globální problém. I proto už od konce minulého roku některé školky volají po tom, aby se třpytky přestaly ve výtvarných hodinách používat, neboť podle nedávného výzkumu jsou vyrobeny z nedegradovatelných plastů, a mohou tak zásadně poškodit ekologii.

Od tohoto negativního objevu se jako první v listopadu minulého roku rozhodl k zákazu používání třpytek řetězec mateřských škol Tops Days Nurseries, působící zejména na jihu Anglie.

"Můžete to pozorovat, když si děti nesou domů své malé výtvory, kdy jsou na kartonu nalepené třpytky, které odfoukne vítr do vzduchu a na silnici. Je to sice jen malinkatý kousíček, ale my tu máme tři tisíce dětí a kolem Vánoc to dělají všechny. Potom jsou třpytky všude kolem," odůvodnila tehdy zákaz lesknoucích se částeček Cheryl Hadlandová, výkonná ředitelka Tops Days Nurseries.

Jak informuje server The Independent, tímto zákazem inspirovala školka i další "dětské pobočky". Web daynurseries.co.uk provedl průzkum mezi zaměstnanci mateřských škol a došel k závěru, že až 22 procent školek souhlasí s tím, aby byly třpytky zakázány. Průzkumu, respektive ankety, se mezi lednem a březnem tohoto roku zúčastnilo 1092 vlastníků, manažerů a pracovníků mateřských škol napříč celou Anglií.

I když je počet školek, které chtějí tento materiál zakázat, docela vysoký, stále převažuje počet těch, co to řešit nehodlají. "V naší výtvarné dílně jich (třpytek) trochu máme. Jsou věci, nad kterými je třeba mít dohled. Například jsme zakázali ořechy, protože jsou pro děti nebezpečné. Pak tu jsou problémy, které souvisí s environmentálním prostředím, jako jsou třeba třpytky. Ty ale zakazovat nebudeme," citovala tisková agentura AP Karen Elizabeth Hattonovou, která vede mateřskou školu Wilderness v Guildfordu v hrabství Surrey.