Zatýkání ekoaktivistů v Hambašském lese, odmítali opustit stromy

Německá policie v noci na neděli pozatýkala 34 ekologických aktivistů, kteří v Hambašském lese západně od Kolína nad Rýnem odmítali opustit své přístřešky v korunách stromů. Ty tam postavili, aby zabránili vykácení lesa a následné těžbě uhlí. Devět lidí utrpělo při policejní akci lehká zranění, napsala agentura DPA s odvoláním na policii v Cáchách.

Dalších šest desítek aktivistů policisté z Hambašského lesa, který je v Německu symbolem ochrany životního prostředí a boje proti těžbě uhlí, vykázala. Zaměstnanci ostrahy nedalekého hnědouhelného dolu se v neděli ráno dostali ke dvěma protestujícím ukrytým v podzemních chodbách. Jsou podle nich ochotni z těchto nebezpečných prostor odejít dobrovolně. Záchranáři ovšem museli chodby zajistit, protože hrozilo, že se zřítí.

Policie tábor ekologických aktivistů začala vyklízet ve čtvrtek. Od té doby odstranila 13 z 50 stromových domků, v nichž se ukrývali odpůrci těžby uhlí. Zčásti v nich žili od roku 2012 a snažili se zabránit vykácení lesa, s nímž chce energetická společnost RWE začít příští měsíc. Lokalita leží na okraji rozsáhlého povrchového dolu.

Hambašský les leží mezi Kolínem nad Rýnem a Cáchami. Rostou v něm stovky let staré duby a buky, les se také vyznačuje velkou druhovou rozmanitostí. Jeho současný rozsah odpovídá už jen deseti procentům původní rozlohy.

