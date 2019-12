Železničáře podpořily i baletky. Protesty neutichají ani o svátky

Jednadvacet dní se už ve Francii protestuje proti plánované důchodové reformě. Zaměstnanci státní železniční společnosti SNCF a pařížského dopravního podniku RATP stávkují i na Boží hod vánoční. Vedení drah se na podařilo zajistit provoz asi třetiny rychlovlaků TGV a zhruba stejného počtu regionálních vlaků TER, uvedla agentura AFP. Na Štědrý večer stávku podpořily také baletky Pařížské národní opery, které zatančily ukázky z Labutího jezera.

SNCF už v úterý oznámila, že i dnes bude doprava "silně narušená". Nejhorší situace bude podle Le Figaro celý den na spojení severu a jihu Francie. Omezení avizovala státní železniční společnost i na následující dny včetně víkendu, kdy se řada lidí bude vracet po svátcích domů. Na sobotu jsou navíc naplánovány protestní akce po celé Francii. Některé profese, včetně učitelů, chtějí stávkovat 3. ledna. Velkou celostátní stávku avizoval odborový svaz CGT na 9. ledna.

S vážnými problémy v dopravě se nadále potýkají obyvatelé a návštěvníci Paříže. Dnes jezdí jen dvě z šestnácti linek metra, a to ty, které jsou automatizované. Omezení panují také v autobusové dopravě.

Zaměstnanci železnic a pařížského dopravního podniku, ke kterým se během několika dní v uplynulých týdnech připojili také učitelé, policisté, hasiči, pracovníci v justici či popeláři, protestují proti důchodové reformě, kterou chystá prezident Emmanuel Macron. Podle něj a jeho vlády je třeba zjednodušit současný komplikovaný důchodový systém, který nyní obsahuje 42 různých důchodových plánů.

Zákonnou hranicí pro odchod do penze má zůstat podle vládních plánů 62 let. Prostřednictvím bonusů a slev chce ale vláda motivovat lidi k odchodu na odpočinek až v 64 letech. Příslušníci některých profesí by po reformě přišli o výhody, hlavně o předčasný odchod do důchodu.

To by se týkalo také baletek Pařížské národní opery, které protesty podpořily na Štědrý den vystoupením před budovou opery Garnier v centru francouzské metropole, kde zatančily scény z Labutího jezera. Doprovodil je při tom symfonický orchestr. Za umělkyněmi v bílých sukních visely transparenty s nápisy "Pařížská opera stávkuje" či "Kultura je v ohrožení". Baletní tanečnice z Pařížské národní opery mohou podle současného systému odejít do plného důchodu ve 42 letech. Zvláštní režim mají podle AFP už od dob krále Ludvíka XIV.

"S klasickým tancem začínáme v osmi letech. Před dvacítkou se začínají objevovat opakující se zranění," řekla 23letá baletka Héloise Jocquevielová. "Když je vám 42 let, už trpíte artritidou, únavovými zlomeninami, kýlou a v některých případech máme kloubní náhrady," uvedla. "Je těžké udržet znamenitou kvalitu do 42 let, do 64 je to ale nemožné," dodala Jocquevielová.

Kvůli zapojení některých umělců do stávky musela Pařížská národní opera v uplynulých dvou týdnech zrušit řadu představení. V úterý uvedla, že kvůli tomu na tržbách přišla o téměř osm milionů eur (204 milionů korun).

Také státní železniční společnost SNCF hlásí obrovské ztráty způsobené třítýdenní stávkou. Její nový ředitel Jean-Pierre Farandou v úterý listu Le Monde řekl, že společnost přišla už o 400 milionů eur (10,2 miliardy korun).