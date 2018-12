Zemřel Georges Loinger. Za války zachránil stovky židovských dětí

Francouzský odbojář Georges Loinger, který za druhé světové války zachránil stovky židovských dětí, zemřel v pátek ve věku 108 let. Podle serveru BBC to oznámila francouzská Nadace památky holocaustu.

Talentovaný sportovec, spolubojovník a bratranec slavného mima Marcela Marceaua se narodil ve Štrasburku židovské rodině. Na počátku války sloužil ve francouzské armádě, ale v roce 1940 byl Němci zajat. Jeho blond vlasy a modré oči zjevně zakryly skutečnost, že je židovského původu, a později se mu podařilo uprchnout a vrátit se do Francie. Přidal se k odboji a zapojil se do práce agentury, která se snažila pomoci židovským dětem, jejichž rodiče byli zabiti nebo posláni do koncentračních táborů. Předpokládá se, že zachránil více než 350 dětí.

Loinger je pašoval do Švýcarska přes francouzsko-švýcarskou hranici po malých skupinkách různými způsoby. Například je oblékl jako truchlící a odvezl na hřbitov, jehož stěna stála na francouzské hranici. Tu pak děti přelezly po žebříku. Jindy hned za hranicí našel fotbalové hřiště, kam vykopl míč a děti poslal, aby se za ním "honily".