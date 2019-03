Židé opět na pranýři? Lidé zapomínají na hrůzy války

V rámci nedávného průzkumu Evropské agentury uvedlo devět z deseti Židů, že v jejich zemích vzrostly v posledních pěti letech antisemitské nálady. Potvrzují to také události v pařížské čtvrti Plaisance, kde se minulý měsíc na desítce budov objevily hákové kříže a nápisy jako "špinavý Žid". Klasický antisemitismus se podle odborníka na extrémismus z Masarykovy univerzity Miroslava Mareše však často skrývá za takzvaným antisionismem. V rozhovoru pro on-line deník TÝDEN.CZ zároveň Mareš připomněl, že Česká republika platí za silného přítele Izraele.

Kdo podle vás stojí za nárůstem antisemitismu?

Je tam několik skupin. Tradiční antisemitismus, který je v některých zemích spojený s neonacistickými silami nebo s tradičním nábožensky podbarveným antisemitismem. Z některých dalších národoveckých antisemitských kruhů, bez nějakého hlubšího ideového zázemí, jde také antisemitská kritika. Argumentují, že za přistěhovaleckou vlnou stojí nějaké židovské spiknutí s cílem multikulturalizace Evropy. To je ale pouze jedna část antisemitského spektra.

Je potřeba vidět také vlnu antisemitismu i v některých přistěhovaleckých komunitách, zvlášť v muslimských, kde jsou právě šířeny antisemitské stereotypy a kde za násilnostmi proti Židům stojí právě lidé z islamistických kruhů. Antisemitské postoje se projevují i u části muslimské přistěhovalecké mládeže.

Takže je to propojené s muslimskou komunitou?

Ano, i když to pochopitelně neplatí pro všechny muslimy. Ale zároveň do toho ještě vstupuje nový antisemitismus, což je primárně levicový antisionismus, který se velmi tvrdě staví ke státu Izrael. Tvrdí, že nejsou proti všem Židům, ale pouze proti sionistům (Pozn. red.: hlavním cílem jejich představitelů je vybudování a udržení židovského státu). Nicméně ale často sklouzávají k antisemitským stereotypům. To se právě v současné době řeší ve Velké Británii, kde probíhá debata o antisemitismu uvnitř Labouristické strany. Jsou tam křídla, která se vymezují proti sionismu, ale v některých aspektech už fakticky přecházejí k antisemitismu. Oni tvrdí, že jsou proti existenci, z jejich pohledu, rasistického státu Izrael, ale některá ta vyjádření už jsou paušálně nasměrována proti Židům. Snahou těchto politiků může být získat i muslimské voliče.

Nearly 100 tombstones desecrated with swastikas at Jewish cemetery in France https://t.co/WZBIQkjNIy pic.twitter.com/iw2MwWUkfN - The Hill (@thehill) 20. února 2019

Druhá světová válka skončila před více než 70 lety. Mohly by se opakovat dějiny a postavit Židy do role nepřítele společnosti?

Na západě si nemyslím, že by se mohli stát Židé nepřítelem číslo jedna pro celou společnost. Spíše si myslím, že se v poslední době zapomíná na příčiny a hrůzy holocaustu a spíše se vybírají jednotlivé kontroverzní prvky z politiky Izraele, za které je potom přičítána odpovědnost všem Židům. A najednou to zase směřuje k tomu, že jsou útoky proti Židům přehlíženy, protože jsou už často páchány ze strany těch, které bere evropský establishment pod ochranu. To se týká například antisemitismu z řad muslimských imigračních komunit. V té chvíli potom ztrácí část evropské veřejnosti reflex ochrany židovských spoluobčanů, protože se okolí najednou zaměřuje na jiné ohrožené skupiny a nevšímá si, že z takové ohrožené skupiny vycházejí útoky proti Židům. Takže takzvaný nepřítel číslo jedna rozhodně neplatí pro celou Evropu, ale pro některé antisemity to tak stále je, nicméně zatím nemají tyto proudy ve společnosti většinu.

Jaká je ta situace a nálada vůči Židům v české společnosti?

U nás je příznivá nálada vůči Židům i vůči Izraeli, koneckonců Česká republika platí za velmi silného přítele Izraele a řekl bych, že jsou tady židovské organizace respektovány. Samozřejmě je tady také určité antisemitské spektrum, jak tradiční neonacisté, tak katolicko-národovecké antisemitské spektrum.. Je ale relativně malé ve srovnání s jinými zeměmi. Antisemitská vyjádření jsem zaznamenal i od některých všeslovanských aktivistů. Už se objevily i případy silně protiizraelských aktivit ze strany některých muslimů, nicméně nemají takový rozměr jako na západě Evropy.

Které západní země myslíte konkrétně?

V současné době je to hlavně Velká Británie, Francie, skandinávské země a další. Řekl bych, že především Francie, ale antisemitismus řeší také Německo, kde je tradiční neonacistická scéna i islamistický antisemitismus.