Žluté vesty opět vyšly do ulic měst, kde dochází ke střetům

Stoupenci protestního hnutí takzvaných žlutých vest dnes opět vyrazili do ulic a na silnice francouzských měst, aby demonstrovali proti vládě a politice prezidenta Emmanuela Macrona. Na třídě Champs-Elysées v centru Paříže byly už dopoledne stovky demonstrantů, informovala agentura AFP. Odpoledne tam pak byly hlášeny první střety mezi protestujícími a pořádkovými silami.

Demonstranti se následně pokusili dostat i k budově Národního shromáždění. Osmá protestní sobota se koná několik dní po zatčení jednoho z mediálně nejznámějších představitelů žlutých vest Erika Droueta.

Protestující se začali scházet v různých francouzských městech dopoledne při první své mobilizaci v roce 2019. Už od 17. listopadu lidé demonstrují proti restriktivní fiskální a sociální vládní politice, kterou považují za nespravedlivou.

Tisícovky demonstrujících dnes vyšly do ulic měst jako Lyon, Bordeaux, Rouen, Montpellier nebo Beauvais.

V Paříži demonstranti uskutečnili průvod mezi Champs-Élysées a Burzovním náměstím a část se vydala k Národnímu shromáždění. Na Champs-Élysées lidé skandováním požadovali Macronovu demisi. "Budeme tu demonstrovat každou sobotu, bude to pokračovat po celý rok 2019," ujišťovala prostřednictvím megafonu jedna z mluvčích hnutí.

Požár lodě poblíž parlamentu

Po poledni byly zaznamenány první potyčky mezi protestujícími a pořádkovými silami. Na nábřeží Seiny poblíž pařížské radnice demonstranti podle AFP házeli předměty na policii, která odpověděla slzným plynem. Následně podle francouzského zpravodajského webu Le Parisien se demonstranti střetli s pořádkovými silami na mostě pro pěší Léopolda Sédara Senghora přes Seinu, odkud mířili dále k Národnímu shromáždění, dolní komoře francouzského parlamentu. Zastaveni byli podle webu asi 200 metrů od budovy. U lávky a poblíž muzea d´Orsay rovněž krátce hořela loď, na které je restaurace. Hasiči ale požár uhasili.

Demonstrující rovněž zapálili skútry, popelnice a další předměty na bulváru Saint-Germain poblíž stejnojmenného kostela v centru města. Francouzský ministr vnitra Christophe Castaner‏ na twitteru oznámil, že svolal na videokonferenci představitele bezpečnostních sil a prefekty. Zároveň v tweetu vyzval demonstranty, aby respektovali zákon a chovali se zodpovědně.

🇫🇷 PARIS BURNING! Follow @ClementLanot for the latest footage as darkness falls across the French capital. #ChampsElysees. #GiletsJaunes pic.twitter.com/A7iBJNAklM