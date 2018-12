"Žluté vesty" se opět mobilizují. Jejich cíl: Macronova demise

Už pátou sobotu v řadě se ve Francii mobilizují příznivci takzvaného hnutí žlutých vest, které protestuje proti ekonomické politice vlády. Představitelé hnutí během týdne vyzývali k novým manifestacím, přičemž je neodradil ani pondělní Macronův projev o nových sociálních opatřeních, ani výzvy vlády, že protestovat v atmosféře po teroristickém útoku ve Štrasburku by nebylo rozumné. V Paříži tak budou opět nasazeny tisíce příslušníků bezpečnostních složek a zůstanou zde zavřená některá muzea i obchody.

Francouzský prezident v pondělí avizoval mimo jiné zvýšení minimální mzdy o sto eur měsíčně od ledna příštího roku či vyjmutí důchodců, kteří dostávají méně než 2000 eur měsíčně (52 tisíc korun), ze zvýšení sociálních odvodů. Francouzský premiér Édouard Philippe kromě toho ohlásil, že tímto víkendem začíná v zemi veřejná debata o daních a výdajích státu, která má trvat až do začátku března.

Deník Le Parisien se však ptá, zda je tento dialog ještě možný poté, co vyšla najevo "spektakulární" míra odporu vůči Macronovi a jeho politice. Odpověď by mohla naznačit účast na sobotních demonstracích. Na facebookové stránce nejvýznamnější pařížské události s názvem "Páté dějství: Demise Macrona" slíbilo do pátečního poledne účast 10 tisíc lidí a dalších 66 tisíc o akci vyjádřilo zájem.

Stejně jako minulý víkend tak bude v ulicích Paříže nasazeno 8000 policistů, zavřené zůstanou některé luxusní obchody a slavné galerie, stejně jako některé památky včetně Vítězného oblouku. Minulou sobotu ve francouzské metropoli demonstrovalo podle ministerstva vnitra kolem 10 tisíc lidí. Televize BFMTV ve čtvrtek uvedla, že výtržníci z řad "žlutých vest" způsobili ten den městu a obchodníkům škody ve výši deseti milionů eur (258 milionů korun).