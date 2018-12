"Žluté vesty" se pokusily vniknout do sídla prezidenta

Do letního sídla francouzských prezidentů na Azurovém pobřeží se ve čtvrtek večer pokusili vniknout členové takzvaného hnutí žlutých vest. S odvoláním na starostu nedalekého městečka Borme-les-Mimosas François Arizziho o tom informovala agentura AFP. "Žlutým vestám" se do pevnosti Brégançon dostat nepodařilo, v pátek by se o to ale mohly pokusit znovu.

Tiskové oddělení Elysejského paláce v reakci na zprávu odmítlo uvést, kde se v těchto dnech nachází prezident Emmanuel Macron. Právě proti jeho osobě a jeho politice směřují protesty hnutí žlutých vest, které už od poloviny listopadu hýbe děním ve Francii.

Asi 40 příznivců hnutí se ve čtvrtek nejdříve vydalo k prezidentskému letnímu sídlu v automobilech. Na jediné silnici spojující pevnost Brégançon s nedalekou usedlostí Cabasson jim ale zahradilo cestu asi dvacet policistů, popsal místní deník Var-Matin. Skupinka poté změnila plán a začala s policií "hrát hru kočky s myší", avšak ani pěšky se její členové do pevnosti nedostali. Některé demonstranty bezpečnostní složky zablokovaly několik stovek metrů od vstupní brány.

"Vrátíme se, asi zítra i v následujících dnech. Musíme zachovat mobilizaci," slibovali si prý účastníci nevšedního výletu na zpáteční cestě. Starosta Arizzi rovněž zmínil, že stejní lidé by se o "symbolický protest" mohli pokusit znovu.

"Je to jedno velké nic. Jako lidé, kteří si přejí demokracii, už by bylo načase, aby začali respektovat majetek druhých," vzkázal Arizzi demonstrantům, z nichž někteří údajně na cestě ke svému cíli procházeli přes soukromé pozemky.