Známý návrhář nesnáší Merkelovou. Vzdá se občanství?

Známý módní návrhář Karl Lagerfeld pohrozil, že pokud německá kancléřka Angela Merkelová bude pokračovat ve své vstřícné migrační politice, vzdá se německého občanství. V rozhovoru s francouzským časopisem Le Point čtyřiaosmdesátiletá ikona módního průmyslu prohlásila, že Merkelovou "nesnáší", protože přijímáním uprchlíků umožnila vzestup protiimigrační a pravicově populistické Alternativy pro Německo (AfD). Ta je nyní ve Spolkovém sněmu třetí nejsilnější stranou.

"Měla zapotřebí říct, že je potřeba přijmout milion migrantů? Není možné opomíjet minulost Německa. Nesnáším Merkelovou za to, že na to zapomněla," řekl návrhář, jenž žije a pracuje v Paříži. Kancléřka podle něj "jako dcera pastora" chtěla napravit zlo, které Německo páchalo po roce 1933, a paradoxně dostala zlo k moci.

Hlavní návrhář Chanelu dodal, že tím myslí AfD. "Ta nebyla, a ona jednou jedinou větou zařídila její existenci," uvedl Lagerfeld s tím, že teď je "sto těchto neonacistů v parlamentu". "Jestli to tak bude pokračovat, vzdám se německého občanství. Nechci už být součástí toho klubu neonacistů." Rodák z Hamburku ale zdůraznil, že se nechce stát ani Francouzem, jelikož se cítí být kosmopolitou.

Lagerfeld naposledy vzbudil polemiku svými výroky loni v listopadu, když migranty označil za "nepřátele Židů".

Rozhodnutí přijmout do Německa více než milion uprchlíků učinila Merkelová v roce 2015. Stala se kvůli tomu terčem ostré kritiky ve své vlasti i jinde. Loni kancléřka prohlásila, že svého postupu nelituje a že by všechna důležitá rozhodnutí z roku 2015 učinila znovu. Byla to podle ní mimořádná situace. Připustila nicméně, že Německo po určitou dobu nemělo dostatečnou kontrolu nad svými hranicemi.