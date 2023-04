Evropská komise chce zklidnit vztahy s čínou, za Tchaj-Wan se ovšem nadále staví

Evropská unie by měla pracovat na omezování rizik ve vztazích s Čínou, prohlásila šéfka Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová ve svém dnešním vystoupení před europoslanci ve Štrasburku. EU se podle ní také jednoznačně vymezí v případě, že by Čína pomocí síly jakkoli změnila stávající situaci Tchaj-wanu. Není ale žádoucí, aby se EU odvrátila od Číny jako partnera v ekonomice a vědě, doplnila předsedkyně unijní exekutivy.

Evropský parlament dnes diskutuje o potřebě formulování jednotné strategie ve vztazích unijního bloku s Čínou v době, kdy odborníci upozorňují na porušování práv menšiny muslimských Ujgurů v provincii Sin-ťiang a Čína podniká intenzivní vojenské manévry v blízkosti Tchaj-wanu. Za stav lidských práv dnes Čínu v Evropském parlamentu kritizoval šéf unijní diplomacie Josep Borrell, který prohlásil, že Čína podřizuje lidská práva ekonomickému rozvoji.

"Jednoznačně se postavíme vůči jakékoli změně statu quo Tchaj-wanu pomocí síly," upozornila Leyenová s tím, že působení Číny ve Východočínském moři má vliv na evropské partnery a jejich zájmy. Šéf zahraniční politiky EU Borrell v této souvislosti upozornil, že podpora Tchaj-wanu je pro Evropu zásadní nejen z morálního, ale také strategického hlediska, protože tchajwanský průliv je zásadní z hlediska mezinárodního obchodu.

Ve svém projevu k europoslancům také šéfka EK hovořila o tom, že unijní blok by měl odstranit ekonomickou závislost na Číně, posílit spolupráci s jinými partnery a zajistit odolnost v dodavatelských řetězcích. Doplnila, že komise v následujících měsících předloží unijní strategii v ekonomické bezpečnosti. Borrel prohlásil, že Čína má v ekonomice nad EU převahu a je konkurentem v oblasti sofistikovaných technologií.

Český europoslanec Jan Zahradil, jehož ODS je v europarlamentu součástí konzervativní frakce ECR, během dnešní rozpravy ve Štrasburku podotkl, že EU ve vztahu k Číně spíše než konfrontaci potřebuje hledání cest pro možné soužití vzhledem k tomu, že Čína je důležitý globální hráč. "Musíme být realističtí a pragmatičtí na naší straně," řekl. Markéta Gregorová za Piráty, součást europarlamentní frakce Zelených, zdůrazňovala, že evropskou politiku vůči Číně je potřeba brát vážně vzhledem k růstu napětí okolo Tchaj-wanu a potlačování práv čínské ujgurské menšiny.

Mnozí evropští poslanci dnes na plénu rovněž kritizovali cestu francouzského prezidenta Emmanuela Macrona do Číny ze začátku dubna. Už dříve v Evropské unii vyvolaly většinou nesouhlasné reakce Macronova prohlášení po návratu z cesty, že Evropa by měla snížit závislost na Washingtonu a nenechat se vtáhnout do konfliktu mezi USA a Čínou o autonomii Tchaj-wanu.