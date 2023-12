Evropská komise vyzvala členské státy k posílení boje proti nenávistným projevům

Evropská komise dnes vyzvala Evropany a členské státy k většímu boji proti nenávistným projevům. Jde o reakci na dění z posledních týdnů, kdy v Evropě narostlo množství protižidovských i protimuslimských útoků v souvislosti s válkou Izraele proti radikálnímu palestinskému hnutí Hamás.

Podle místopředsedy Evropské komise Margaritise Schinase narostl například v Rakousku v období po 7. říjnu počet antisemitských útoků o 300 procent ve srovnání s předchozím rokem a v Nizozemsku dokonce o 800 procent.

"V posledních týdnech jsme v Evropě viděli scény, o kterých jsme doufali, že už je nikdy neuvidíme," uvedla komise ve svém prohlášení. "Evropa zažívá alarmující nárůst nenávistných projevů a trestných činů z nenávisti a postiženy jsou zejména židovské a muslimské komunity," dodala. Právě proto komise i unijní šéf diplomacie ve svém dnešním sdělení oznamují, že EU zvýší své úsilí v boji proti nenávisti ve všech oblastech, ať již jde o bezpečnost, digitální technologie, vzdělávání, kulturu či sport. Konkrétně to znamená například poskytnutí dodatečných finančních prostředků na ochranu náboženských míst.

"Evropa je místem, kde se ctí různé kulturní a náboženské identity. Respekt a tolerance jsou základními hodnotami naší společnosti. Proto se musíme postavit antisemitismu a protimuslimské nenávisti, kdykoli se s ní setkáme," uvedla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. "Důstojnost a bezpečnost každého jednotlivce v naší unii je prvořadá," dodala.

"Bohužel historie se opakuje. Konflikty a dezinformace po celém světě rozsévají semena nenávisti," okomentoval dění posledních týdnů šéf unijní diplomacie Josep Borrell. Zdůraznil, že chráněni a respektováni musí být všichni bez ohledu na náboženství nebo víru, národnost, pohlaví či rasu. "Blíží se 75. výročí vyhlášení Všeobecné deklarace lidských práv a my nemůžeme dělat stejné chyby jako v minulosti. Vyzývám mezinárodní společenství, aby se k nám připojilo v prosazování lidských práv pro všechny a všude a v boji proti netoleranci a předsudkům," dodal.

Místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová uvedla, že dnešní výzva je především "apelem na členské státy, které mají zajistit bezpečnost". "Některé státy říkají, že nemají dost peněz na to, aby chránily například synagogy, židovské školy nebo čtvrti, kde žije větší židovská komunita," dodala s tím, že na tyto účely vyčlenila komise z rozpočtu další peníze, konkrétně 30 milionů eur (přes 730 milionů Kč).

Boj proti nenávistným projevům by se podle Jourové měl odehrávat na mnoha úrovních. Lidé, kteří se dopustí trestných činů, by za ně měli nést zodpovědnost, v této souvislosti eurokomisařka apelovala zejména na bezpečnostní složky jednotlivých států. Podle Jourové jde rovněž o apel na platformy, tedy sociální sítě, aby "neposkytovaly prostor pro organizování pogromů, když to řeknu úplně nadrsno". Důležité jsou rovněž vzdělávací instituce, konkrétně zmínila například univerzity, které se nesmí dopouštět antisemitismu. "Možná by se měly hledat nové formy vzdělávání o historii Židů. A více přemýšlet nad tím, jak vysvětlovat holocaust mladé generaci," dodala.

Evropská komise podle Jourové apeluje i na ty, kteří organizují kulturní události, či na sportovce, kteří mají vliv na veřejné mínění. "Společnost by měla říct mnohem jasněji, že tohle se nesmí," řekla.

Místopředsedkyně Evropské komise se v úterý v Bruselu setkala se zástupci místní židovské komunity, se studenty, kteří podle ní mají "permanentní strach" a uvažují o tom, že emigrují z Evropy. "Jsou to mladí lidé, kteří tady chtěli mít budoucnost a Evropa opět selhává," dodala Jourová.