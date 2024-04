Fiala je po jednání v Kongresu optimistický ohledně americké pomoci Ukrajině

Premiér Petr Fiala je po úterních jednáních v americkém Kongresu mírně optimistický ohledně schválení balíku americké pomoci Ukrajině. Schůzky hodnotí jako přátelské a otevřené. Kongresmani podle Fialy oceňovali roli Česka v pomoci Ukrajině, ale i českou iniciativu na shánění munice pro zemi napadenou Ruskem. Fiala to v úterý řekl novinářům v závěru své dvoudenní cesty do USA.

Fiala se sešel se šéfem Sněmovny reprezentantů Mikem Johnsonem a řadou dalších demokratických i republikánských členů Kongresu. "Setkal jsem se prakticky se všemi důležitými lidmi, všechna jednání byla velmi přátelská a otevřená," konstatoval premiér.

Balík pomoci v únoru podpořil Senát, ale republikánské vedení Sněmovny reprezentantů jej dosud odmítalo předložit k hlasování. Návrh kromě financí pro jiné spojence zahrnuje také více než 60 miliard dolarů (asi 1,4 bilionu korun) pro Ukrajinu. "Po všech těch jednáních mohu říct, že jsem mírně optimistický, pokud jde o schválení balíku pomoci Ukrajině," řekl Fiala.

Sněmovna reprezentantů by podle Johnsona měla projednat balíky pomoci tento týden jako samostatné zákony. Podle Fialy nezáleží na procesu, ale výsledku. "Zvažují se různé strategie, jak celkového schválení dosáhnout, rozdělení může být jedna z cest," podotkl.

Američtí představitelé podle Fialy oceňovali Česko i jeho roli v pomoci Ukrajině včetně iniciativy, která se soustředí na shánění dělostřelecké munice. "Bylo to potěšující," dodal. Ohledně klíčových otázek nepozoroval rozdíly mezi republikány a demokraty, byť chápe, že vnitropoliticky jsou v odlišné pozici.

Fiala v Kongresu mluvil i o jaderné energetice či dodávkách zkapalněného zemního plynu (LNG). "Jde nám velmi o to, aby Amerika dlouhodobě neomezila svoje dodávky LNG do Evropy. Je to pro ČR důležité, abychom byli dál energeticky nezávislí na Rusku a měli dostatek levného plynu v Evropě k dispozici," vysvětlil. Schůzky se týkaly i hospodářské spolupráce.