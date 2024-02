Fiala přijme ve Strakově akademii polského premiéra Tuska v úterý před jednáním předsedů vlád zemí V4

Polského premiéra Donalda Tuska přijme v Praze předseda vlády Petr Fiala (ODS) v úterý ráno před jednáním předsedů vlád zemí Visegrádské skupiny (V4 - ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko). Setkání se posunulo z dnešního večera kvůli narychlo organizované Fialově návštěvě Paříže. O novém termínu dnes informovala Strakova akademie.

Hlavními tématy jednání budou podle úřadu vlády rozšiřování EU, situace na Ukrajině, regionální spolupráce, obranná spolupráce, energetika a migrace. České a polské postoje na evropské úrovni se liší od názorů maďarského premiéra Viktora Orbána a nového předsedy slovenské vlády Roberta Fica, především v pohledu na podporu Ukrajiny.

Fiala jede do Paříže na summit o pomoci Ukrajině, který pořádá francouzský prezident Emmanuel Macron. Evropští lídři budou jednat o způsobech, jak napadené zemi pomáhat efektivněji a rozhodněji. Ukrajinští představitelé poukázali v neděli na to, že zhruba polovina západní vojenské pomoci se do země dostává se zpožděním. Fico při příležitosti druhého výročí války na Ukrajině o víkendu uvedl, že sázka Západu na vítězství Ukrajiny ve válce s Ruskem selhala, ale Západ si nedokáže přiznat, že jeho strategie prodlužování konfliktu masivní podporou Ukrajiny penězi a zbraněmi a sankcemi proti Rusku nefunguje.

Tuskova vláda nahradila v prosinci kabinet Mateusze Morawieckého (PiS), se kterým od svého nástupu do funkce Fiala úzce spolupracoval. Po změně v čele polské vlády český premiér do Varšavy vzkázal, že věří v další prohlubování úzké spolupráce mezi oběma zeměmi jako sousedy i spojenci v EU a NATO.

Česko předsedá V4 od poloviny minulého roku. V listopadu se v Praze setkali prezidenti všech čtyř zemí, uskutečnila se taky setkání na ministerské úrovni. Fiala se v polovině ledna vyjádřil k případným výsledkům setkání premiérů skepticky. Minulý týden uvedl, že na setkání je pravý čas vzhledem k ustavení polské a slovenské vlády. Řekl také, že v řadě témat se čtveřice zemí neshodne, o mnoha věcech ale mluvit naopak musí. Patří mezi ně například boj s migrací či energetika, dodal.

Konzervativní Tuskův předchůdce v úřadu polského premiéra Morawiecki byl Fialovým blízkým spojencem. Společně cestovali do Kyjeva po začátku ruské invaze na Ukrajinu či uzavřeli spory o podmínkách dalšího fungování dolu Turów poblíž hranic s Českem mezivládní dohodou.