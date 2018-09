Filipíny ničí tajfun. Může zvedat auta, člověk nedokáže stát

Tajfun Mangkhut bičuje severní část Filipín hustými lijáky a mohutným vichrem, který v noci na dnešek na ostrově Luzon rozbíjel okna a strhával sloupy elektrického vedení. Ve městě Tuguegarao se 150 000 obyvateli byly podle televize BBC poničeny prakticky všechny budovy, přerušeny byly dodávky elektřiny i telefonické spojení. Mimo provoz je také letiště v Tuguegarau, které je klíčové pro dopravování humanitární pomoci postiženým. Úřady nicméně zatím nemají informace o případných obětech či zraněných. Preventivně evakuováno bylo zhruba 15 000 lidí.

V ohrožené části Filipín byly uzavřeny školy. Úřady podle agentury Reuters vyzvaly zhruba 5,2 milionu osob, kteří žijí v očekávané dráze tajfunu, aby nevycházeli z domovů.

V pátek vichr, který tajfun provází, dosahoval 200 kilometrů v hodině a v nárazech až 330 kilometrů v hodině. Havajské středisko včasného varování před tajfuny proto označovalo Mangkhut za supertajfun. Po dopadu na pevninu ale živel zeslábl a nyní se podle střediska rovná čtvrté kategorii hurikánů v Atlantiku. Nadále tedy může být hodně destruktivní.

"Může zvedat auta, člověk nedokáže stát, dokonce ani se plazit proti takovému větru," prohlásil meteorolog Rene Paciente.

Pás s deštěm, který tajfun Mangkhut provází, je široký 900 kilometrů a lijáky by mohly na Filipínách způsobit sesuvy půdy a povodně. Filipínské úřady vydaly varování pro téměř všechny provincie na ostrově Luzon, včetně metropole Manily, což s sebou nese omezení v námořní a letecké dopravě.

Typhoon #Mangkhut is almost 2x the size of Hurricane #Florence and will cause much more damage in #Philippines and #HK. Yet USA and European news outlets only cover Florence. Truly #AmericaFirst I guess. pic.twitter.com/sz47DyNTbH