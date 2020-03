Filipíny uvalí karanténu na mnohamilionovou metropoli Manilu

Filipínský prezident Rodrigo Duterte oznámil, že kvůli epidemii nového typu koronaviru od neděle na měsíc přeruší veškeré dopravní spojení mezi metropolí Manilou a zbytkem země. V hlavním městě rovněž zakázal velká shromáždění, na měsíc uzavřel školy a vyhlásil karanténu pro oblasti, kde se již nákaza objevila. K tomu podle agentury Reuters omezil vstup do země všem cizincům ze států, kde se již nákaza přenesla z člověka na člověka.

Filipíny zatím evidují 53 nakažených, z nichž dva novému viru podlehli. V sobotu se přitom v zemi potvrdil první případ komunitního přenosu nákazy.

Zákaz se bude týkat pozemní, letecké i vodní dopravy do i ze 13milionové aglomerace. Duterte pohrozil všem místním činitelům, že jim za porušení vládního nařízení hrozí vězení. Podle Reuters jsou oznámená opatření jedna z nejpřísnějších po Číně a Itálii, jež jsou virem zasaženy nejvíce.

Duterte ve čtvrtek podstoupil testy na koronavirus poté, co se setkal s vládními činiteli, kteří přišli do styku s infikovanými lidmi. Výsledky by měly být známé za 48 hodin. Prezident však nevykazuje symptomy nemoci COVID-19, kterou koronavirus způsobuje, a testoval se jen kvůli doporučení lékařů, uvedl podle agentury AP Dutertovi blízký politik.

Nejméně devět členů filipínské vlády a několik starostů a senátorů se dostalo do styku s nakaženými osobami, a pobývají proto nyní preventivně na 14 dní v izolaci.

Dutertova ochranka před několika dny oznámila, že prezidentovi zakáže dotýkat se dalších lidí a bude kontrolovat zdravotní stav všech, kteří s ním přijdou do kontaktu. "Takový protokol je hloupý. Budu podávat ruce," prohlásil v reakci prezident. "Pokud si mě Bůh povolá teď, tak půjdu. Mám hotovo. Jsem teď prezident, nejvyšší post, kterého lze dosáhnout," dodal čtyřiasedmdesátiletý Duterte.