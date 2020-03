Francii čekají místní volby považované za test pro Macrona

Ve stínu epidemie koronaviru se ve Francii uskuteční první kolo místních voleb. Rozhodovat se bude o starostech a zastupitelích více než 35 tisíců měst a obcí včetně Paříže. Svůj hlas bude moci odevzdat 48 milionů voličů - Francouzů i občanů Evropské unie s trvalým pobytem. Druhé kolo voleb je naplánováno na 22. března.

Nedělní komunální volby jsou považovány ze zkoušku popularity prezidenta Emmanuela Macrona. Kvůli plánované reformě důchodového systému se od loňského prosince konají ve Francii protivládní stávky a protesty.

Pozornost se bude upírat především k souboji v hlavním městě. Svou funkci tu obhajuje socialistická starostka Anne Hidalgová, které se postavila z řad konzervativních Republikánů Rachida Datiová a z prezidentovy strany Republika v pohybu (REM) Agnès Buzynová.

Kompromitující video

Buzynová přitom byla ještě v únoru ministryní zdravotnictví. O post v čele pařížské radnice začala usilovat až poté, co z klání odstoupil blízký spojenec prezidenta Macrona Benjamin Griveaux. Bývalý vládní mluvčí se kandidatury vzdal poté, co na internetu začalo kolovat kompromitující sexuální video, k jehož zveřejnění se přihlásil kontroverzní ruský umělec Pjotr Pavlenskij. Buzynová ale zřejmě příští pařížskou starostkou nebude. V průzkumech se zatím rýsuje těsný souboj Hidalgové a Rachidové.

Komunální volby chtějí k velkému návratu po debaklech v prezidentských i parlamentních volbách využít Republikáni i socialisté. Krajně pravicové Národní sdružení (RN) Marine Le Penová si chce především udržet pozice, které v roce 2014 získalo na severu a na jihu země. Macronova strana by mohla ovládnout radnice v Lyonu či ve Štrasburku. Velké naděje do voleb vkládají francouzští zelení, jejichž člen Éric Piolle má šanci obhájit svou funkci starosty Grenoblu. Bodovat by ale zelení mohli i jinde.

V minulých dnech se hojně spekulovalo, že by se mohly nedělní volby kvůli šíření koronaviru zrušit. Francouzský premiér Édouard Philippe, který kandiduje na starostu v přístavním městě Le Havre, v sobotu ohlásil rozsáhlá opatření proti koronaviru včetně uzavření restaurací, barů, klubů, kaváren a obchodů s výjimkou těch s potravinami, lékáren, bank, trafik nebo čerpacích stanic. Volby ale vláda nezrušila. Premiér nicméně vyzval, aby lidé při hlasování dodržovali preventivní opatření, především odstup od ostatních. Úřady voličům rovněž doporučily, aby si do volebních místností donesli vlastní pera.