Francouzská policie prověřuje několik lidí v souvislosti s pátečním poškozením železničních zařízení, které způsobilo vážné dopravní komplikace před zahájením letních olympijských her. Uvedl to dnes ráno podle agentury Reuters ministr vnitra Gérald Darmanin. Podle něj by za činy mohli stát aktivisté z krajně levicových skupin. Provoz vlaků na dotčených tratích se dnes ráno vrátil do normálního stavu, uvedl ministr dopravy Patrice Vergriete.

"Identifikovali jsme profily řady osob," uvedl Darmanin v rozhovoru poskytnutém stanici France 2 k pátrání po pachatelích pátečního útoku na železniční tratě v několika francouzských departementech. Úřady o něm hovoří jako o sabotáži. Podle Darmanina byly činy cílené tak, aby poškodily zabezpečovací zařízení, která zaručují bezpečný provoz vlaků. Ministr vnitra ale nechtěl říct, zda pachatelé měli podle vyšetřovatelů komplice mezi železničáři.

K poškození železnice se zatím nikdo nepřihlásil, do francouzských redakcí ale přišlo prohlášení podporující čin, které vyjadřovalo odpor vůči olympijským hrám a "celé kapitalistické ekonomice".

"Je to tradiční způsob, který používá krajní levice," uvedl Darmanin ke žhářským útokům. Ministr vnitra dal rovněž najevo, že právě v těchto kruzích policie pátrá po pachatelích. "Otázkou je, zda byli někým zmanipulováni či jednali na vlastní pěst," řekl Darmanin.

Podle deníku Le Figaro bylo páteční poškození železniční infrastruktury koordinované. Kromě krajně levicových skupin policie po pachatelích pátrá i ve skupinách radikálně ekologického hnutí. Na případu pracují desítky techniků a specializovaných policistů.

Už v neděli podle informací agentury AFP policie zadržela nedaleko železnice muže, kterého podezřívá ze sympatií ke krajní levici. V autě zadrženého policie našla klíče k technickému zázemí železniční společnosti SNCF, kleště a další nářadí a literaturu s krajně levicovou tematikou, řekl agentuře AFP nejmenovaný policejní zdroj. Muž je ve vazbě. Policie v pátek oznámila, že posiluje své hlídky u železničních uzlů.

Zničení některých drážních zařízení způsobilo v pátek rozsáhlé problémy na francouzské železnici, která se s vyrovnávala se zpožděními a problémy v provozu i o víkendu. "Všechny vlaky jezdí," řekl o provozu na železnici dnes ráno v rozhovoru se stanicí RTL ministr dopravy Vergriete. To platí i pro trať LGV Nord z Paříže k belgickým hranicím, kde byl ještě v neděli odřeknut každý čtvrtý spoj.