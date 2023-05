Francouzská vláda navrhla, aby se z Paříže vystěhovali migranti kvůli olympiádě

Francouzskou veřejnost a humanitární organizace pobouřil vládní plán vystěhovat tisíce lidí ze stanových městeček na okraji Paříže kvůli letním olympijským hrám. Ty Paříž pořádá příští rok a vláda navrhla, aby se bezdomovci a migranti, kteří žijí v nuzných podmínkách v metropoli, přestěhovali na francouzský venkov. Proti plánu se postavili i někteří představitelé regionální samosprávy, napsal dnes deník The Guardian.

Od poloviny března kabinet žádá téměř všechny prefekty, aby ve svých regionech zřídili "dočasná regionální ubytovací střediska", napsala agentura AFP. Vláda to vysvětluje nedostatečnými kapacitami v hlavním městě a jeho okolí, protože hoteliéři všech kategorií odmítají nadále ubytovávat přistěhovalce a chtějí své prostory využít pro návštěvníky, kteří přijedou letos na podzim na šampionát v ragby a příští rok v létě na olympijské hry. Podle centristické poslankyně Maud Gatelové se kvůli odmítnutí hotelů snížily ubytovací kapacity o 5000 pokojů, píše AFP.

Plán by dopadl zejména na přistěhovalce, ačkoli to vláda explicitně neuvádí. Těch žije v Paříži a okolí přímo na ulicích nebo v nouzových přístřešcích nejvíce. Vláda je chce motivovat k dobrovolnému odchodu, nabízí jim uhrazení ubytování v regionálních střediscích na tři týdny a následný přesun do regionu, který by vyhovoval jejich potřebám. Podobný plán už ve Francii existuje od roku 2021, ten se ale zaměřoval jen na žadatele o azyl.

Jedno ze středisek má vyrůst v Bretani v obci Bruz s 18.000 obyvateli, od září by mělo přijímat 50 lidí každé tři týdny. Starosta města Philippe Salmon ale v úterý kritizovalo umístění střediska, které má vzniknout na pozemku poblíž železnice. Ten je podle něj "znečištěný ropou a těžkými kovy. Podle nás tu nejsou důstojné podmínky pro ubytování lidí," uvedl Salmon. Starosta se také zajímal, jak chce stát řešit napětí, které by vznik střediska mohlo provázet, píše The Guardian. Starosta Salmon ve vysílání stanice France Inter uvedl, že vláda svůj plán s místními politiky nekonzultovala.

Parlament v úterý zveřejnil zprávu v níž uvádí, že tento systém "prokázal svou užitečnost a účinnost". Zároveň upozorňuje, že čtvrtina lidí, kterých se plán týká, odmítla opustit pařížský region, píše AFP. Zpráva také volá po lepší ochraně lokálních politiků. V nedávné době se objevily informace o několika případech napadení starostů menších obcí. Starosta obce St-Brevin-les-Pins, na jejímž území leží centrum pro žadatele o azyl, rezignoval po žhářském útoku na svůj dům. V obci se dnes na jeho podporu konal tisícihlavý průvod.