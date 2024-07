Francouzská vysokorychlostní železnice v noci čelila koordinované žhářské sabotáži s cílem zásadně narušit dopravu ve Francii a zejména v Paříži. Dnes ráno o tom informoval francouzský železniční dopravce SNCF. Sabotáž ovlivní nejméně 800.000 cestujících, zrušeny jsou také vlakové spoje do Londýna, Bruselu nebo do Německa. Obtíže přetrvají nejméně do konce víkendu. Na vyšetřování útoku se podílejí všechny francouzské zpravodajské služby. Podobně dříve útočila krajní levice, řekl AFP zdroj z bezpečnostních složek.

SNCF informovala o "rozsáhlém koordinovaném masivním útoku s cílem paralyzovat" vysokorychlostní vlaky TGV. "Část vlaků (TGV) jsme odklonili na běžné tratě, ale mnoho jich budeme muset zrušit. Situace bude trvat nejméně celý víkend, což bude čas nezbytný pro opravy," cituje SNCF agentura AFP.

Útočníci poškodili infrastrukturu v pěti pečlivě vybraných uzlech klíčových pro hlavní tratě. V tunelech nejprve přeřezali a pak zapálili kabelové svazky, které ovládají mimo jiné vlakovou signalizaci, uvedlo vedení SNCF na tiskové konferenci.

Systémy SNCF zaznamenaly sabotáž ve 4:00 a železničáři, policisté i technici okamžitě vyrazili na místo a začali tam přepravovat také materiál potřebný k opravám, uvedl šéf SNCF Jean-Pierre Farandou. Zdůraznil, že bezpečnost přepravy nikdy nebyla ohrožena. Sabotáž ovlivní nejméně 800.000 cestujících, z toho 250.000 v regionu Île-de-France.

Situace je nejnapjatější na nádraží Montparnasse, odkud vyjíždějí rychlovlaky TGV. Stanice kolem 11:00 oznámila, že nejméně do 13:00 z nádraží žádné vlaky neodjedou. Všem cestujícím, kteří přijdou o své spoje, slíbila železnice proplatit 100 procent ceny lístku. Šéfka regionu Île-de-France Valérie Pécresseová požádala cestující, aby pokud možno své cesty odložili a na nádraží nechodili. Stanice BFM TV informovala o více než dvouhodinových zpožděních vlaků a "exodu na autobusové nádraží", kde lidé hledají náhradní řešení svých cest.

Zcela mimo provoz je severní trať Paříž-Lille, silně narušen je i provoz na východ, jihovýchod a západ od Paříže. Útoky na francouzskou železnici ovlivnily i vlaky z Paříže do Londýna, které obvykle jezdí přes Lille a dále tunelem pod Lamanšským průlivem. Kvůli uzávěře do Lille nabírají vlaky do Británie zpoždění zhruba hodinu a půl, některé spoje byly bez náhrady zrušeny, uvedl dopravce Eurostar. Stejná trať vozí pasažéry do Bruselu, toto spojení v tuto chvíli funguje také jen částečně. O zpožděných a zrušených vlacích na trase do Německa v souvislosti se sabotáží informoval i německý přepravce Deutsche Bahn. Vlaky do Švýcarska naopak jezdí bez obtíží uvedla SBB.

Útoky už odsoudil ministr dopravy Patrice Vergriete a připomněl, že to naruší prázdniny mnoha Francouzů. Poděkoval železničářům za speciální nasazení a uvedl, že vše zatím ukazuje na trestný čin.

V Paříži budou dnes večer slavnostně zahájeny letní olympijské hry. Ceremoniál na Seině provázejí značná bezpečnostní opatření včetně bezletové zóny v okruhu 150 kilometrů od metropole. V posledních dnech policie ve Francii zadržela několik lidí, které v souvislosti s olympiádou podezírá z plánování teroristických útoků. Pro podezření z terorismu se zatýkalo i v Belgii. Obavy panují také kvůli možným snahám o narušení her ze strany Ruska nebo Íránu.