Francouzské železnice posílily dohled a zajistí dopravu pro olympijské týmy

Francouzské železnice po nočních žhářských útocích posílily dohled nad tratěmi a od soboty zcela zajistí dopravu pro olympijské týmy. Krátce před dnešním zahájením olympijských her v Paříži to uvedl železniční dopravce SNCF, podle něhož ovšem i o víkendu zůstane část spojů mimo provoz.

Tratě po sabotáži, která ovlivnila přes 800.000 cestujících a vedla ke zrušení mnoha spojů včetně mezinárodních, monitorují desítky policejních týmů a dronů, dodala přepravní společnost.

Podle SNCF francouzská vysokorychlostní železnice v noci čelila koordinované žhářské sabotáži s cílem zásadně narušit dopravu ve Francii a zejména v Paříži před začátkem olympiády. Zrušena byla řada vnitrostátních spojů a také linky do Londýna, do Bruselu nebo do Německa. Kolem 14:00 se už část vlaků rozjela, nicméně potíže přetrvají nejméně do konce víkendu.

SNCF vpodvečer uvedla, že v sobotu pojedou na trati mezi Bretaní a jihozápadem země dvě třetiny rychlostních vlaků TGV, na severní trati jich bude v provozu 80 procent a na východě Francie všechny. Spoje však mohou nabírat zpoždění.

Na vyšetřování útoku se podílejí všechny francouzské zpravodajské služby. Podobně dříve útočila krajní levice, řekl AFP zdroj z bezpečnostních složek. Pachatelé nejnovější sabotáže ovšem stále zůstávají neznámí.

SNCF informovala o "rozsáhlém koordinovaném masivním útoku s cílem paralyzovat" vysokorychlostní vlaky TGV. "Část vlaků (TGV) jsme odklonili na běžné tratě, ale mnoho jich budeme muset zrušit. Situace bude trvat nejméně celý víkend, což bude čas nezbytný pro opravy," uvedla SNCF v dřívějším prohlášení. Společnost zveřejnila záběry svých zaměstnanců při opravách poškozených kabelů, které "nahrazují a testují jeden po druhém". SNCF podle médií podá trestní oznámení na neznámého pachatele.

Útočníci nad ránem poškodili infrastrukturu ve čtyřech pečlivě vybraných uzlech klíčových pro hlavní tratě. V tunelech nejprve přeřezali a pak zapálili kabelové svazky, které ovládají mimo jiné vlakovou signalizaci, uvedlo vedení SNCF na tiskové konferenci. Jeden útok, který by byl pátý, se podařilo zastavit, ještě než začal. Údržbáři na trati si v noci všimli dodávky a lidí, kteří byli v místech, kam je vstup zakázaný. Jejich auto policie zabavila, posádka ale utekla.

Sabotáž ovlivnila nejméně 800.000 cestujících, z toho 250.000 v regionu Ile-de-France, který obklopuje Paříž.

Vyšetřování věci se ujal Národní úřad pro boj s organizovaným zločinem (Junalco). Pachatelům za poškození majetku významného pro chod státu, poničení systémů automatizovaného zpracování dat a spiknutí za účelem spáchání těchto trestných činů hrozí až 20 let za mřížemi a pokuta 150.000 eur (3,8 milionu korun), oznámila pařížská prokurátorka Laure Beccuauová.

Situace byla nejnapjatější na nádraží Montparnasse, odkud vyjíždějí rychlovlaky TGV. Stanice kolem 11:00 oznámila, že nejméně do 13:00 z nádraží žádné vlaky neodjedou. Všem cestujícím, kteří přijdou o své spoje, slíbila železnice proplatit jízdné v plné výši. Stanice BFM TV informovala o více než dvouhodinových zpožděních vlaků a "exodu na autobusové nádraží", kde lidé hledají náhradní řešení svých cest. Společnost Flixbus ve Francii hlásí nárůst počtu prodaných lístků o 15 procent.

Zcela mimo provoz byla severní trať Paříž-Lille, silně narušen byl i provoz na východ, jihovýchod a západ od Paříže. Nejvíce poškozená byla západní trať, kde bylo od rána zrušeno asi 50 spojů. Směrem na sever ještě stále část vlaků nejezdí, ostatní spoje mají asi hodinové zpoždění. Východní směr byl plně obnoven, zpoždění je 90 minut, uvedl za správu TGV Atlantique Franck Debourdieu.

Útoky na francouzskou železnici ovlivnily i vlaky z Paříže do Londýna, které obvykle jezdí přes Lille a dále tunelem pod Lamanšským průlivem. Kvůli uzávěře do Lille nabírají vlaky do Británie zpoždění zhruba hodinu a půl, ode dneška do neděle bude celkem zrušeno asi 25 procent spojů, uvedl dopravce Eurostar. Stejná trať vozí pasažéry do Bruselu, toto spojení v tuto chvíli funguje také jen částečně. O zpožděných a zrušených vlacích na trase do Německa v souvislosti se sabotáží informoval i německý přepravce Deutsche Bahn. Vlaky do Švýcarska naopak jezdí bez obtíží uvedla SBB.

Vlakový výpadek a obnova provozu už si vysloužily i kreslený vtip od známého francouzského kreslíře Plantu. Ten zachytil železničáře s kabely v rukou na olympijských stupních vítězů a připsal jim "první zlaté medaile" her za záchranu jejich slavnostního zahájení.

V Paříži dnes večer slavnostně začínají letní olympijské hry. Ceremoniál na Seině provázejí značná bezpečnostní opatření včetně bezletové zóny v okruhu 150 kilometrů od metropole. V posledních dnech policie ve Francii zadržela několik lidí, které v souvislosti s olympiádou podezírá z plánování teroristických útoků. Pro podezření z terorismu se zatýkalo i v Belgii. Obavy panují také kvůli možným snahám o narušení her ze strany Ruska nebo Íránu.