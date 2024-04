Francouzský ministr obrany telefonicky hovořil s ruským protějškem Šojguem

Francouzský ministr obrany Sébastien Lecornu dnes telefonicky hovořil se svým ruským protějškem Sergejem Šojguem. V rozhovoru odsoudil ruskou agresi vůči Ukrajině, tématem byl také terorismus. Informovaly o tom agentury Reuters a AFP s odvoláním na sdělení francouzského ministerstva obrany. Podle Moskvy se jednání uskutečnilo z iniciativy francouzské strany.

Lecornu v rozhovoru se Šojguem vyjádřil solidaritu Francie s oběťmi útoku na koncertní síň v Crocus City Hall v Krasnogorsku na předměstí Moskvy. Tam minulý měsíc zahynulo bezmála 150 lidí. Lecornu podle AFP během přibližně hodinového telefonátu rovněž svému protějšku nabídl "zvýšenou výměnu" informací týkajících se boje proti terorismu.

K nejkrvavějšímu útoku v Rusku za posledních 20 let se přihlásila teroristická organizace Islámský stát (IS). Nicméně Moskva nadále hledá spojení mezi útočníky a Ukrajinou, potažmo Západem. To Kyjev i jeho západní spojenci dříve popřeli.

Lecornu v rozhovoru zopakoval, že Francie "nemá žádné informace, na jejichž základě by bylo možné určit souvislost mezi tímto útokem a Ukrajinou", a požádal Moskvu, aby útok "přestala používat jako nástroj" proti Ukrajině, vůči které vede už déle než dva roky ozbrojeno agresi.

Francouzský prezident Emmanuel Macron minulý týden uvedl, že odnož IS, která se přihlásila k útoku u Moskvy, se v poslední době pokusila spáchat několik podobných akcí také ve Francii.

Ministerstvo obrany v Moskvě podle ruské státní agentury TASS k telefonátu uvedlo, že se uskutečnil na "naléhavou žádost" francouzské strany. Šojgu při něm zopakoval, že Rusko disponuje informacemi o spojitosti Ukrajiny s útokem v Crocus City Hall.

Francouzský návrh na zvýšení výměny informací s Moskvou ohledně terorismu přichází necelé čtyři měsíce předtím, než mají v Paříži začít letní olympijské hry. Od roku 2015 zasáhlo Francii přibližně 20 útoků, z nichž většinu podnítil nebo inspiroval IS. Zahynulo při nich okolo 300 lidí.

Francie, která je jediným držitelem jaderných zbraní v Evropské unii, v uplynulých týdnech vystupňovala rétoriku vůči Moskvě a oznámila novou vojenskou pomoc Ukrajině, která se už přes dva roky brání rozsáhlé ruské vojenské agresi. Paříž podle Lecornua dodá Kyjevu stovky starších obrněných vozidel, nové střely země-vzduch, desítky houfnic Caesar či 80.000 kusů dělostřelecké munice.

Prezident Macron rovněž jako možnost zmínil, že Francie by v určité situaci mohla být nucena nasadit na Ukrajině své vojáky. Před tím podle TASS varoval Lecornua při dnešním rozhovoru Šojgu. Podle něj to způsobí problémy samotné Francii.

Od začátku plnohodnotné invaze Ruska na Ukrajinu v únoru 2022 se jednání na vysoké úrovni mezi západními představiteli a Ruskem konají jen zřídka. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov a americký ministr zahraničí Antony Blinken spolu naposledy telefonicky hovořili v dubnu 2023, Šojgu se svým americkým protějškem Lloydem Austinem měsíc předtím. Lecornu a Šojgu spolu naposledy telefonicky jednali v říjnu 2022, připomněla AFP.