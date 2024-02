Francouzský ministr zahraničí Stéphane Séjourné po dnešním jednání v Izraeli vyzval k příměří v Pásmu Gazy

Francouzský ministr zahraničí Stéphane Séjourné dnes po setkání s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem v Jeruzalémě vyzval k příměří v Pásmu Gazy a řekl, že násilí páchané izraelskými osadníky na okupovaném Západním břehu Jordánu se musí zastavit. Zároveň oznámil, že Francie daruje 200.000 eur (téměř pět milionů Kč) izraelskému Sdružení krizových center na pomoc obětem znásilnění. Izraelský předseda vlády Séjournému poděkoval za návštěvu a podporu Izraele. Podle Netanjahua mají s francouzským ministrem mnoho témat k diskusi, včetně otázek týkajících se humanitární pomoci a spolupráce ohledně Libanonu, píše zpravodajský web The Times of Israel (ToI).

"Násilí osadníků na palestinských územích musí skončit," uvedl šéf francouzské diplomacie s tím, že je třeba zabránit jakékoliv eskalaci napětí na Západním břehu Jordánu. Zároveň odsoudil jakákoliv prohlášení, která vyvolávají nenávist vůči Palestincům. Podle ToI v této souvislosti řekl, že podobná prohlášení jsou "v Izraeli stále častější" a "sdílejí je političtí lídři". Séjourné také poznamenal, že k odsunu Palestinců ze Západního břehu Jordánu nebo Pásma Gazy nesmí dojít za žádných okolností.

Francouzský ministr zahraničí řekl, že do Izraele přijel "jako přítel", ale je na místě i proto, aby říkal pravdy, "které se budou izraelským partnerům možná těžko poslouchat".

V této souvislosti ministr řekl, že Gazané jsou již čtyři měsíce "bombardovaní, obléhaní a chybí jim základní pomoc" a že "tuto tragédii nelze ničím ospravedlnit". "Probíhající tragédie v Pásmu Gazy musí skončit," zdůraznil. "V souladu s mezinárodním právem musí dojít k okamžitému a trvalému příměří a do Pásma Gazy by mělo být dopraveno více pomoci," dodal. Podle ministra je zapotřebí politické řešení konfliktu v podobě dvou států, které vedle sebe budou žít v míru. To by podle ministra vyžadovalo vzájemné uznání svrchovanosti Izraele a palestinského státu a bezpečnostní záruky pro Izrael.

Izrael zahájil ofenzivu v Pásmu Gazy po teroristickém útoku Hamásu na Izrael ze 7. října, kdy palestinští ozbrojenci v izraelském pohraničí pozabíjeli na 1200 lidí, z toho tisícovku civilistů, a asi 250 osob unesli jako rukojmí do Pásma Gazy. Přes stovku z nich Hamás propustil během dosud jediného příměří na konci listopadu. Od začátku konfliktu podle dnešního oznámení ministerstva zdravotnictví v Pásmu Gazy, které ovládá Hamás, zemřelo nejméně 27.478 Palestinců a zhruba 66.800 dalších bylo zraněno.

Francie podle ministra daruje 200.000 eur (téměř pět milionů Kč) izraelskému Sdružení krizových center na pomoc obětem znásilnění, což má pomoci v péči o oběti sexuálních zločinů Hamásu spáchaných 7. října. Bývalá francouzská ministryně zahraniční Catherine Colonnaová spolu s ředitelkou sdružení Orit Suliceanuovou v prosinci navštívila izraelskou vojenskou základnu Šura, kde byla před pohřbením identifikována těla obětí útoku ze 7. října, píše ToI. V Paříži se podle Séjourného 7. února uskuteční vzpomínková akce u příležitosti čtyř měsíců od teroristického útoku, na níž bude uctěna památka obětí, včetně 42 francouzských občanů, kteří byli toho dne zavražděni.

"Po zvěrstvech ze 7. října nikdo neuvažuje o tom, že by odměňoval terorismus, ale nikdo z přátel Izraele si nedokáže představit, že by řešil otázku Palestinců, aniž by ji vyřešil, a to se stane prostřednictvím palestinského státu," uvedl šéf francouzské diplomacie.

Séjourné během své čtyřdenní cesty po Blízkém východě již navštívil Egypt a Jordánsko, z Izraele má pokračovat na Západní břeh do Ramalláhu a do Libanonu.