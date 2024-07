Francouzský premiér Gabriel Attal dočasně upustil od kontroverzní reformy podpory v nezaměstnanosti

Francouzský premiér Gabriel Attal po nedělní porážce v parlamentních volbách dočasně upustil od kontroverzní reformy podpory v nezaměstnanosti. Médiím to sdělili jeho spolupracovníci. Zpřísnění pravidel pro podporu při ztrátě zaměstnání mělo přitom začít platit již dnes. Vláda ho v červnu prosadila dekretem, píše server Les Échos.

Reformu kritizovaly odbory, krajní pravice i levice. Deník Les Échos Attalův ústupek vysvětluje jako vstřícný krok před druhým kolem voleb, který má usnadnit dohody mezi vládním táborem a levicovým blokem pro vzájemnou podporu kandidátů v jednotlivých okrscích.

Reforma měla vládě přinést úspory 3,6 miliardy eur (90,2 miliardy korun) ročně, platit měla od 1. prosince. Stávající pravidla by přestala platit v neděli, vláda proto vydá "překlenovací dekret", kterým prodlouží aktuální pravidla do konce července, píše AFP.

Reforma měla zkrátit maximální dobu pobírání podpory v nezaměstnanosti z 18 na 15 měsíců pro osoby mladší 57 let. Pro získání podpory by také museli žadatelé pracovat osm z posledních 20 měsíců, zatímco v současnosti je to šest z posledních 24 měsíců.

Nedělní první kolo parlamentních voleb se zhruba 33 procenty vyhrálo nacionalistické krajně pravicové Národní sdružení (RN). Levicový blok Nová lidová fronta podle odhadů získá 28 až 29 procent hlasů. Středový tábor prezidenta Emmanuela Macrona se umístil na třetím místě s přibližně 20 až 22 procenty. Pravicoví Republikáni získají kolem deset procent.