Francouzský prezident Macron je na návštěvě v Česku, setkal se se studenty Francouzského lycea v Praze

Setkáním se studenty Francouzského lycea v Praze dnes začala návštěva francouzského prezidenta Emmanuela Macrona v Česku. Macron promluvil ke studentům a zástupcům francouzské komunity žijící v Česku, odhalil také plaketu připomínající jeho návštěvu a inauguraci nových prostor lycea. Naposled byl francouzský prezident v Česku v říjnu 2022, kdy přijel na premiérové setkání Evropského politického společenství a neformální summit Evropské rady.

"Začátek návštěvy Emmanuela Macrona v Praze, na francouzském lyceu: inaugurace nových prostor, setkání s francouzskou komunitou," uvedl na sociální síti X francouzský velvyslanec v Česku Stéphane Crouzat. Podle agentury AFP Macron v projevu na lyceu vyzval spojence Ukrajiny, aby nebyli zbabělci tváří v tvář silám, které se staly nezastavitelnými a které každým dnem rozšiřují hrozbu. "V naší Evropě se blíží doba, kdy nesmíme být zbabělí," řekl francouzský prezident.

Macron pak přijel na Pražský hrad, s prezidentem Petrem Pavlem bude jednat mimo jiné o dalším postupu a konkrétních iniciativách k vojenské pomoci Ukrajině. Týká se to i českého plánu na nákup velkorážové munice v zemích mimo Evropskou unii. K iniciativě se zatím přihlásilo zhruba 15 zemí včetně Francie. S hlavou českého státu bude dále jednat o rozvoji infrastruktury, například v dopravě či energetice.

Odpoledne se společně s Pavlem zúčastní pietního aktu na náměstí Jana Palacha, následně zamíří do Strakovy akademie k jednání s premiérem Petrem Fialou (ODS). Podle úřadu vlády budou hlavními tématy setkání obranná spolupráce, energetika či válka na Ukrajině. Politici také podepíšou akční plán strategického partnerství obou zemí na roky 2024 až 2028.

Vpodvečer se francouzský prezident zúčastní česko-francouzského jaderného fóra, na němž vystoupí například Frédéric Leliévre ze společnosti Framatome, ředitel firmy ORANO Nicolas Maes nebo předseda Technologické agentury Petr Konvalinka.

Francouzská státní elektrárenská společnost EDF, která provozuje největší síť jaderných elektráren v Evropě, je spolu s jihokorejskou firmou KHNP jedním z uchazečů o stavbu nového bloku v Dukovanech. Vláda očekává nabídky v dubnu. Smlouva s vybraným dodavatelem by měla být podepsána na přelomu let 2024 a 2025 a první reaktor by měl být spuštěn v roce 2036.