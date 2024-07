FT: Orbánova cesta do Moskvy byla podle právníků v rozporu se smlouvami EU

Samostatná diplomatická mise maďarského premiéra Viktora Orbána do Moskvy na setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem byla podle unijní právní služby v rozporu se smlouvami EU. Informoval o tom s odvoláním na své zdroje list Financial Times (FT).

Maďarský premiér ihned po zahájení předsednictví své země v Radě EU vyrazil na Ukrajinu, pak ale i do Ruska a do Číny a vše označil za "mírovou misi". V uvedených zemích podle svých slov usiloval o nalezení řešení, které by umožnilo ukončit válku na Ukrajině.

Vrcholní představitelé EU v reakci ihned oznámili, že jde o návštěvy bilaterální a Orbán pro ně nedostal žádný mandát od Evropské unie. Kritika se ozvala i z členských států, včetně Česka. EU ve svém oficiálním postoji, se kterým Orbán souhlasil, odsuzuje Moskvu jako agresora a na ruský režim uvalila množství sankcí.

Cesty maďarského premiéra byly tématem i středečního zasedání takzvaného Coreperu, tedy velvyslanců členských států EU v Bruselu. Podle tří zdrojů, na které se odvolává list FT, tehdy unijní právní servis zástupcům států sdělil, že Orbánovy kroky porušily unijní smlouvy, které zakazují "jakákoli opatření, která by mohla ohrozit dosažení cílů unie". Maďarský premiér rovněž porušil ustanovení, které vyzývá všechny členské státy k provádění zahraničněpolitických aktivit "v duchu loajality a vzájemné solidarity".

"Bylo politickou chybou jet do Moskvy," řekl Financial Times předseda Evropské rady Charles Michel, který je šéfem unijních summitů. "Za posledních deset let jsem neviděl tak ostrou reakci 26 dalších zemí na kroky jednoho státu... takovou žlutou kartu," dodal Michel. S maďarským premiérem se podle svých slov setkal na nynějším summitu NATO ve Washingtonu a zároveň je v kontaktu s ostatními unijními vůdci, aby se rozhodli, jak dál.

Maďarsko převzalo od 1. července rotující předsednictví v Radě EU, což je role, která umožňuje členům Orbánovy vlády předsedat zasedáním unijních ministrů. Čtyři dny na to odjel do Moskvy. Maďarský premiér tvrdil, že jde pouze o jeho bilaterální aktivitu, podle některých zemí EU ale Orbán předsednický status zneužil, aby dal své schůzce s Putinem větší váhu.

Členské státy si na Orbánovy aktivity mohou stěžovat, moc toho s nimi však dělat nemohou. Svou nespokojenost můžou nicméně vyjádřit například bojkotem neformálních jednání unijních ministrů, která se konají v Budapešti, a vysílat tam jen nižší úředníky.