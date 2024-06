G7 se shodla na využití výnosů ze zmrazeného ruského majetku, píší agentury

Lídři zemí skupiny G7 na summitu v Itálii nalezli shodu ohledně využití výnosů ze zmrazeného ruského majetku. Píší to dnes agentury s odkazem na diplomatické zdroje. Ukrajina by měla dostat úvěr ve výši 50 miliard dolarů (1,1 bilionu korun), první peníze by mohly přijít už letos, píše agentura Reuters. Dohodu nepřímo potvrdili německý kancléř Olaf Scholz a šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová, podle nich je ale ještě zapotřebí dojednat detaily.

V Itálii dnes odpoledne kolem 15:00 SELČ začalo zasedání lídrů zemí skupiny G7 za účasti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, který přicestoval do místa konání summitu na jihu Itálie. Na schůzi jsou přítomní prezidenti a premiéři členských států skupiny G7, předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a šéf Evropské rady Charles Michel.

Podle nejmenovaných diplomatických zdrojů se lídři shodli na využití výnosů ze zmrazeného ruského majetku. "Máme dohodu na nejvyšší úrovni," cituje agentura AFP představitele Bílého domu. Spojené státy a další země G7 poskytnou Ukrajině půjčku ve výši 50 miliard dolarů, která bude krytá výnosy z ruského majetku, na který jsou uvalené sankce.

"Vysíláme silnou podporu Ukrajině - budeme podporovat Kyjev v boji za svobodu, jak dlouho bude třeba," řekla novinářům von der Leyenová. "Poslouží k tomu neočekávané zisky z ruského majetku zmrazeného v EU," dodala von der Leyenová. Díky použití těchto výnosů nebudou platit za škody způsobené Ruskem unijní občané, řekla také. Podle ní ministři financí ještě projednají detaily dohody. Von der Leyenová poukázala, že půjčka se přidá k další podpoře Ukrajině ve výši 60 miliard dolarů ze strany USA a 50 miliard eur ze strany EU. Německý kancléř Olaf Scholz řekl, že nová pomoc ukazuje, že země ze skupiny G7 Ukrajinu neopouští. Půjčku označil za historický krok a velmi silný závazek.

Dojednání technických záležitostí by mohlo podle agentury Reuters trvat několik týdnů. Počítá se s tím, že by Ukrajina mohla dostat první peníze již v letošním roce. Ukrajina bude smět peníze z půjčky použít na rekonstrukci, humanitární potřeby i pro svou armádu.

Spojené státy jsou ochotné poskytnout celou půjčku Ukrajině samy, je však velmi pravděpodobné, že se k nim přidají i další země, uvedl nejmenovaný představitel Bílého domu. Podle nejmenovaného unijního představitele, kterého cituje agentura Reuters, polovinu půjčky poskytnou evropské státy. Výnosy z ruského majetku, který v převážné míře zmrazily evropské státy, poslouží jako kolaterál půjčky. Podle odhadů unijních institucí výnos ruského majetku zmrazeného v EU činí 2,5 až tři miliardy eur ročně.

Dohoda se týká výnosů ze zhruba 260 miliard dolarů zmrazeného ruského majetku. Podle agentury AP se země G7 dohodly, že nevrátí Moskvě kontrolu nad jejím majetkem, dokud nevyplatí Ukrajině reparace za škody způsobené válkou, kterou Moskva zahájila v roce 2022. Dohoda také nechá otevřené dveře pro úplnou konfiskaci ruského majetku zasaženého sankcemi, což je krok, na kterém zatím nepanuje shoda kvůli právním aspektům a obavám, že by to mohlo znejistit zahraniční investory.