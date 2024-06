G7 v prohlášení vyjádřila podporu Ukrajině, kritizuje Čínu či Írán

Lídři skupiny zemí G7 na své schůzce v jižní Itálii zdůraznili svou trvající podporu bránící se Ukrajiny, kritizovali netržní praktiky Číny a vyzvali Írán, aby svým počínáním nenarušoval mezinárodní stabilitu. Stojí to v prohlášení, které dnes večer zveřejnilo italské předsednictví summitu. V textu země také podporují cíl udržet globální oteplení do 1,5 stupně ve srovnání s předprůmyslovou érou. Chtějí také společně bojovat proti nelegální migraci.

V prohlášení lídři Spojených států, Británie, Francie, Německa, Itálie, Kanady a Japonska slibují podporovat Ukrajinu tak dlouho, jak to bude nutné. V prohlášení je potvrzena dohoda na poskytnutí půjčky ve výši 50 miliard dolarů (1,1 bilionu korun) kryté výnosy zmrazených ruských aktiv. O dohodě politici informovali ve čtvrtek. Ruská státní aktiva zůstanou zablokovaná do ukončení války a vyplacení válečných reparací Ukrajině, stojí v textu.

Země také chtějí učinit válku pro agresora, tedy Rusko, co nejnákladnější, mimo jiné skrze nové sankce proti subjektům v Číně a dalších zemích, které podporují ruský válečný průmysl. "I nadále budeme vyvíjet výrazný tlak na ruské příjmy z prodeje energetických a dalších statků," stojí v prohlášení. Skupina G7 také podporuje víkendovou konferenci ve Švýcarsku, jejímž smyslem podle ní je připravit "rámec pro mír v souladu s mezinárodním právem".

Země skupiny G7 kritizují Čínu za praktiky, které podle nich pokřivují mezinárodní trhy, a za omezení vývozu některých klíčových surovin. Skupina G7 proto chce posílit diverzifikaci svého průmyslu a nalézt nové dodavatele. "Vyzýváme Čínu, aby dodržovala svůj závazek se chovat zodpovědně v kyberprostoru," stojí v prohlášení, které vyzývá také k mírovému řešení sporů v Tchajwanském průlivu.

"Vyzýváme Čínu, aby navýšila své snahy na podporu mezinárodního míru a bezpečnosti," uvádí prohlášení, které kritizuje Peking za průmyslovou podporu Rusku. Ta podle zemí G7 usnadňuje Rusku vést válku proti Ukrajině. "Vyzýváme Čínu, aby zastavila dodávky zboží dvojitého (civilního a vojenského) užití, zbraní, součástek a vybavení, které dostává ruský obraný sektor," stojí v textu.

"Írán musí zastavit své aktivity, které vytváří nestabilitu," uvedly země ze skupiny G7. Tím myslí další rozvoj jaderného programu, který podle států "nemá věrohodné civilní odůvodnění", i dodávky zbraní a dalšího vojenského materiálu Rusku.

Skupina G7 potvrdila také závazek udržet úroveň oteplování do 1,5 stupně ve srovnání s předprůmyslovou érou. Státy toho chtějí dosáhnout mimo jiné snížením do roku 2035 množství emisí o 60 procent ve srovnání s rokem 2019 či plnou či převážnou dekarbonizací energetického sektoru do téhož roku.

Země také chtějí více spolupracovat v otázce migrace. "Potvrzujeme suverénní právo států na kontrolu hranic," stojí v prohlášení. Přístup k migraci by podle prohlášení měl mít tři pilíře - rozvojová spolupráce s chudými zeměmi, potírání kriminálních aktivit, například převaděčství, které souvisí s nelegální migrací, a vytvoření legálních a bezpečných možností pro migraci. Země ze skupiny G7 chtějí také více spolupracovat s africkými státy na udržitelném rozvoji a posilování demokratických vlád.

Summit skupiny G7 se koná od čtvrtka na jihu Itálie. Zasedání skončí v sobotu sérií dvoustranných schůzek, na závěrečné tiskové konferenci vystoupí italská premiérka Giorgia Meloniová.