Gazprom uvedl, že do Evropy přes Ukrajinu pošle stejně plynu jako v pátek

Ruský producent plynu Gazprom oznámil, že dnes do Evropy přes Ukrajinu pošle 42,4 milionu metrů krychlových plynu, což je stejné množství jako v pátek, a to navzdory oznámení, že ode dneška ukončuje dodávky do Rakouska. Informovala o tom agentura Reuters. Agentura DPA napsala, že mluvčí rakouské firmy OMV jí potvrdila, že Rakousko od dnešního rána žádný plyn z Ruska nedostává.

Ruská agentura Interfax uvedla, že vývoz plynu z Ruska přes Ukrajinu je stabilní a že OMV už mezi příjemci není. Poznamenala také, že rakouská společnost dosud odebírala přibližně 40 procent ruského plynu směřujícího do Evropy přes Ukrajinu.

Slovenská státní energetická společnost SPP dnes podle Reuters sdělila, že plyn z Ruska nadále odebírá. "Situace, kdy velký spotřebitel přestal plyn z východu odebírat, ale přes území Ukrajiny proudí stejný objem, ukazuje, že o tento plyn je v Evropě stále velký zájem," uvedla slovenská firma v prohlášení.

Ukončení dodávek pro OMV je reakcí na krok této firmy, která Gazpromu pozastavila platby, aby získala částku 230 milionů eur (5,8 miliardy Kč), jež jí byla přiznána v arbitráži. Gazprom v pátek OMV informoval, že dodávky pro Rakousko od dnešních 06:00 SEČ sníží na nulu.

Podle rakouského kancléře Karla Nehammera jsou rakouské zásobníky plynu naplněny z 93 procent, a země je tak na situaci dobře připravena. "Nikdo nebude v zimě mrznout," ujistil v pátek večer na X.

Zastavení dodávek plynu pro Rakousko znamená, že Rusko bude nyní dodávat významné objemy plynu pouze do Maďarska a na Slovensko, v případě Maďarska prostřednictvím plynovodu vedoucího převážně přes Turecko. Před invazí Ukrajiny z února 2022 pokrývalo Rusko 40 procent potřeb plynu Evropské unie.