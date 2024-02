Genomy motýlů a můr zůstaly po více než 250 milionů let z velké části nezměněné, uvedl list The Guardian

Genomy motýlů a můr zůstaly po více než 250 milionů let z velké části nezměněné, a to navzdory jejich obrovské druhové rozmanitosti. List The Guardian to napsal s odkazem na studii, která naznačuje, proč je tento hmyzí řád odolný vůči dramatickým změnám, a která by mohla pomoci s jeho ochranou v budoucnu.

Autoři studie prozkoumali více než 200 genomů, tedy kompletní soubor genetických informací potřebných k vytvoření a udržení organismu - motýlů a můr, aby lépe porozuměli jejich evoluční historii. Vystopovali genetický kód až k prvním motýlům a identifikovali 32 chromozomů, které jsou základním stavebním kamenem téměř všech motýlů, vyplývá z výzkumu zveřejněného v odborném časopise Nature Ecology & Evolution.

"Všechen život je spojen společnou nití - DNA. Naše sekvence DNA zaznamenávají naši hlubokou historii. Podařilo se nám nahlédnout do evoluční historie motýlů prostřednictvím jejich genomů a vrátit se tak ke společnému předkovi, k prapraprapraprababičce všech motýlů. Zjistili jsme, že byly pozoruhodně stabilní," uvedl hlavní autor studie Mark Blaxter z institutu Wellcome Sanger.

Motýli patří mezi nejrozmanitější skupiny živočichů, které věda zná, a tvoří přibližně deset procent živých organismů na Zemi. Většina dnešních druhů má 31 chromozomů, ale vzácná podskupina, do níž patří i modrásek vikvicový, jich má 90, zjistili vědci.

Autoři studie uvedli, že jejich zjištění mohou pomoci s ochranou motýlů a můr v době rychlého úbytku biodiverzity na planetě, který někteří vědci označují za šesté masové vymírání. Mnoho druhů hmyzu, včetně klíčových opylovačů, zažívá alarmující úbytek. Výzkum organizace Butterfly Conservation zveřejněný v roce 2023 zjistil, že od roku 1976 zmizely druhy motýlů z téměř poloviny míst, kde kdysi v Británii létaly.