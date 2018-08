Gruzie obvinila Rusko z agrese a dlouholeté okupace

Gruzínský prezident Giorgi Margvelašvili v úterý obvinil Rusko z hybridní války, agrese a z okupace gruzínského území, tedy separatistických provincií Abcházie a Jižní Osetie, které se od Gruzie s ruskou pomocí odtrhly na počátku 90. let. Rusko jejich nezávislost uznalo po pětidenní válce s Gruzií, která vypukla právě před deseti lety.

Margvelašvili při přijetí místopředsedy ukrajinské vlády a ministrů zahraničí Litvy, Lotyšska a Polska prohlásil, že "okupace" začala nikoli v srpnu 2008, ale mnohem dříve, v letech 1991 a 1992, kdy "Rusko za pomoci hybridní války odtrhlo od ústřední vlády Gruzie dva její regiony".

"Nesmíme se bát nazývat věci pravými jmény - to, co dělalo a dělá Rusko proti svrchovanému státu, je válka mezi Ruskem a Gruzií, je to agrese, je to okupace a je to popření všech mezinárodních norem," citovala gruzínského prezidenta agentura Interfax.

"Ani jedna země nemůže za pomoci síly měnit hranice jiné země. Jakékoli takové konání se musí posuzovat jako porušení mezinárodního práva a mezinárodních hodnot," zareagoval šéf polské diplomacie Jacek Czaputowicz.

Ukrajina, Litva, Lotyšsko a Polsko ve společné prohlášení k desátému výročí "ruské vojenské agrese proti Gruzii" potvrdily podporu gruzínské svrchovanosti, nezávislosti a územní celistvosti. Zdůraznily také, že "doby omezené svrchovanosti v Evropě" minuly a že každá země, včetně Gruzie, má právo svobodně rozhodovat o své zahraniční politice a spojenectví. Vyčetly také Rusku, že neplní své závazky z dohody o příměří z 12. srpna 2008 a de facto okupuje Abcházii a Jižní Osetii.

Rusko opakovaně varuje před případným přijetím Gruzie a Ukrajiny do NATO. Ruský premiér Dmitrij Medveděv v úterním novinovém rozhovoru v této souvislosti varoval před "potenciálně strašlivým konfliktem", protože Rusko vnímá rozšiřování NATO jako své ohrožení.

Podle ruské verze událostí Gruzie v noci na 8. srpna 2008 podnikla pokus ovládnout Jižní Osetii silou, čemuž předcházelo ostřelování Cchinvali z děl a raketometů; proto prý bylo Rusko nuceno - na ochranu svých občanů a vojáků z mírových sil - vojensky zasáhnout, aby Gruzii donutilo k míru.

Stanice BBC na svém ruskojazyčném webu poznamenala, že přesun sil ruské 58. armády ze Severní do Jižní Osetie začal ještě v noci na 8. srpna. V bojích bylo podle různících se údajů 64 ruských vojáků zabito a 283 zraněno (podle jiné verze 48 mrtvých a 162 zraněných). O život přišlo také 162 obyvatel Jižní Osetie a 255 bylo zraněno. Gruzie oficiálně přiznala 179 zabitých a pohřešovaných vojáků a také 1964 zraněných.