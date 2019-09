Guterres: Když nezměníme způsob života, riskujeme život samotný

Když nezměníme způsob života, riskujeme život samotný. Při zahájení pondělního klimatického summitu v New Yorku to prohlásil generální tajemník OSN António Guterres. Po šéfovi OSN vystoupil i 16letá švédská aktivistka Greta Thunbergová. Světové vůdce ve velmi emotivním projevu zkritizovala za jejich nečinnost, pokud jde o boj se změnami klimatu.

Generální tajemník OSN, který summit od New Yorku svolal, ve své řeči vyjmenoval hned několik katastrof, které zemi zasáhly za poslední měsíce, a zdůraznil rovněž, že letošní červenec byl vůbec nejteplejším měsícem v historii. "Ledovce tají, kvůli suchu vznikají lesní požáry, pouště se rozšiřují, bouře jsou mnohem silnější a více smrtící," zmínil Guterres a směrem ke státníkům vzkázal, že lidé chtějí vidět "konkrétní činy". "Máme povinnost zastavit klimatickou krizi, čas se krátí, ale ještě není příliš pozdě," dodal.

"To je všechno špatně. Neměla bych tu být, měla bych být ve škole, na druhé straně oceánu," řekla během své předem připravené řeči mladá švédská aktivistka Greta Thunbergová. "Jak jste mohli? Vašimi prázdnými slovy jste mi ukradli mé sny a mé dětství," dodala třesoucím se hlasem. Mladí lidé ale podle ní již začínají "rozumět zradě" politiků. Světové vůdce vyzvala, aby okamžitě jednali a řekla: "Budeme vás sledovat."

Thunbergová začala již před více než rokem pravidelně v pátek protestovat u švédského parlamentu. Svou činností inspirovala vznik studentského hnutí Fridays for Future (Pátky pro budoucnost), v jehož rámci studenti místo pátečního vyučování stávkují a požadují důraznější postup proti zhoršování životního prostředí.

"Jestliže nás necháte na holičkách, nikdy vám to neodpustíme," vzkázala mladá Švédka světovým vůdcům. "Změna ale přichází, ať se vám to líbí, nebo ne," uzavřela.

Guterres již dříve vyzval představitele států, aby předložili ambiciózní plány transformace energetiky, dopravy, průmyslu i zemědělství. Mezinárodní společenství by mělo do roku 2030 snížit emise o 45 procent a do roku 2050 dosáhnout uhlíkové neutrality. Motto konference OSN zní "Závod, který můžeme vyhrát; závod, který musíme vyhrát.

"Příroda je naštvaná. A klameme sami sebe, když si myslíme, že můžeme oklamat přírodu, protože příroda vždycky udeří zpátky," prohlásil šéf OSN. "Všechno něco stojí a nejvíce nás stojí nedělat nic. Nejvíce nás stojí dotovat umírající průmysl fosilních paliv, stavět více a více uhelných elektráren a popírat, co je naprosto jasné, a sice že jsme v hluboké klimatické díře a abychom se dostali ven, musíme nejdřív přestat kopat," dodal Guterres.